Elezioni a Matera 2025, i risultati dei ballottaggi: Nicoletti è il nuovo sindaco con il 52% Antonio NIcoletti è il nuovo sindaco di Matera. Si è concluso il ballottaggio delle elezioni comunali nel capoluogo lucano, e Nicoletti, candidato del centrodestra, con il 52% delle preferenze ha vinto. Sconfitto Roberto Cifarelli, che si è fermato al 48%. L'affluenza è stata del 57% in calo rispetto al primo turno (65%).

A cura di Luca Pons

Dal profilo Facebook Antonio Nicoletti Sindaco

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2025 a Matera si è concluso, con un'affluenza definitiva del 56,9% (al primo turno era stata del 65,2%) e il nuovo sindaco è Antonio Nicoletti, del centrodestra. Ha vinto ottenendo il 52% dei voti, in una gara molto contesa contro il Roberto Cifarelli del centrosinistra, fermatosi al 48%. Al primo turno, Cifarelli sostenuto dalle liste riformiste era arrivato al 43,5% dei voti, mentre Nicoletti solo al 38%, ma il ballottaggio ha sovvertito il risultato. Matera è così l'unico dei quattro capoluoghi al voto in questa tornata elettorale in cui ha vinto il centrodestra. A Genova e a Ravenna erano arrivate vittorie al primo turno, mentre a Taranto ha vinto al ballottaggio Pietro Bitetti.

I risultati dei ballottaggi alle elezioni a Matera: affluenza al 57%

Al ballottaggio a Matera l'affluenza definitiva è stata del 56,9%. Un dato più alto rispetto a molti altri Comuni che andavano al ballottaggio, tanto che nel capoluogo lucano è stato superato anche il quorum per i referendum su cittadinanza e lavoro (nonostante circa un 4% dei votati abbia rifiutato le schede).

Al primo turno la partecipazione era stata più elevata. Il 65,2% degli aventi diritto era andato alle urne. Il calo quindi è stato di poco più di otto punti. Al primo turno i candidati erano cinque: oltre a Cifarelli – sostenuto da nove liste riformiste di centrosinistra – e Nicoletti – appoggiato da FdI e FI – c'erano anche Domenico Bennardi, ex sindaco del M5s; Vincenzo Santochirico, di Progetto Comune Matera; e Luca Prisco, di Democrazia materana.

Chi è Antonio Nicoletti, il nuovo sindaco di Matera dopo le elezioni

Antonio Nicoletti, nuovo sindaco di Matera eletto con il 52% dei voti circa, candidato del centrodestra (ma non sostenuto dalla Lega) ha 51 anni ed è un ingegnere. È stato direttore della fondazione Matera-Basilicata 2019, per il progetto di Matera capitale europea della cultura nel 2019. Come detto, la sua candidatura non era sostenuta dalla Lega ma dalle altre forze del centrodestra.

Nicoletti è già stato dirigente comunale in passato, in particolare dal 2015 al 2019. Qui si è occupato di innovazione urbana, anche nel periodo in cui appunto la città è stata la capitale europea della cultura. E proprio sull'urbanistica ha concentrato il suo programma elettorale, parlando soprattuto del patrimonio culturale di Matera.