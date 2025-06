Referendum 2025, i risultati in diretta: affluenza si ferma al 23%, i cinque quesiti alla prova del quorum

In diretta i risultati al Referendum 2025 con i ballottaggi delle elezioni comunali: seggi aperti dalle ore 7, si vota fino alle ore 15 di oggi, lunedì 9 giugno. Nel primo giorno di voto l'affluenza si attesta al 22,7%, oggi dopo le 15 atteso il dato definitivo con i primi exit poll, proiezioni e risultati. I cittadini italiani sono chiamati a esprimersi per i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza e per il secondo turno alle amministrative, le sfide principali a Matera e Taranto. Al voto anche i cittadini sardi per il primo turno delle elezioni comunali, la sfida principale a Nuoro.

Per votare è necessario presentarsi alle urne muniti di tessera elettorale e carta d'identità: si può barrare la X sul "Sì" o sul "No". Le schede elettorali sono di colore diverso in base al testo del quesito.Verde per il primo: jobs act, arancione per il secondo: licenziamenti piccole imprese, grigio per il terzo: precariato sul lavoro, rosso per il quarto: sicurezza sul lavoro e giallo per il quinto: cittadinanza italiana.

Referendum 2025, risultati e ultime news in diretta:

2 minuti fa 09:00 Dove si vota per i ballottaggi e elezioni comunali 2025 L'8 e 9 giugno i ballottaggi delle elezioni comunali si tengono a Taranto e Matera, ma anche in altri dieci Comuni sopra i 15mila abitanti: Lamezia Terme (Catanzaro), Cernusco sul Naviglio (Milano), Saronno (Varese), Massafra (Taranto), Orta Nova (Foggia), Triggiano (Bari), Fiano Romano (Roma), Volla (Napoli), Sant'Elpidio a Mare (Fermo) e Ortona (Chieti). Si vota anche il primo turno delle comunali in sette città della Sardegna: Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Luras e Soleminis. A cura di Luca Pons 31 minuti fa 08:30 Come richiedere o rinnovare la tessera elettorale La tessera elettorale viene inviata ai cittadini quando compiono 18 anni, ma se è esaurita (cioè non ha più spazi liberi) oppure smarrita, se ne può richiedere un'altra in Comune. Presentandosi all'ufficio elettorale del proprio Comune con la vecchia tessera, e con un documento d'identità, se ne può ricevere un'altra. In caso di smarrimento basta andare con il documento. Il rilascio della nuova tessera è completamente gratuito. Gli sportelli dell'ufficio elettorale saranno sempre aperti in occasione del referendum e delle elezioni, quindi è possibile andarci in qualunque momento per ottenere una nuova tessera. A cura di Luca Pons 1 ora fa 08:00 Cosa portare ai seggi: i documenti necessari per votare Quando si va al seggio per votare è necessario avere con sé due documenti. Il primo è un qualunque documento d'identità valido: può essere la carta d'identità, la patente o il passaporto, per esempio. Il secondo è la tessera elettorale. Questa deve essere valida, ovvero deve avere ancora almeno uno spazio libero da riempire con un timbro. Se la tessera è piena oppure è smarrita, è sempre possibile richiederne una nuova in Comune, anche il giorno stesso della votazione. A cura di Luca Pons 1 ora fa 07:30 Affluenza al 22,7% nel primo giorno di voto: oggi l'ultimo dato alle 15 Per quanto riguarda i referendum l'affluenza è arrivata al 22,7% nella giornata di ieri, domenica 8 giugno. L'obiettivo è superare il 50%, anche di un solo voto, per raggiungere il quorum. In caso contrario i referendum saranno nulli. Nel 2011, quando il referendum su acqua e nucleare raggiunse il quorum (57%), nella prima giornata era andato a votare il 41% degli aventi diritto. A cura di Luca Pons 1 ora fa 07:12 Gli orari dei seggi per i referendum e i ballottaggi delle elezioni comunali Oggi lunedì 9 giugno i seggi aprono alle ore 7 di mattina. Chiuderanno alle ore 15, e da quel momento non sarà più possibile esprimere il proprio voto per i referendum e eventualmente per i ballottaggio alle elezioni comunali. Da regolamento, scattate le 15 le schede elettorali potranno essere consegnate solamente a chi era già in coda al proprio seggio. A cura di Luca Pons 2 ore fa 07:01 Referendum 2025, i risultati in diretta e i ballottaggi delle elezioni comunali Oggi, lunedì 9 giugno 2025, arrivano i risultati definitivi dei ballottaggi alle elezioni comunali e dei referendum su cittadinanza e lavoro. I seggi aprono alle ore 7 e chiudono alle ore 15. A quell'ora ci saranno i dati definitivi sull'affluenza, che determineranno anche se il quorum per i referendum è stato raggiunto. Ieri l'affluenza per i referendum è arrivata al 22,7%. A cura di Luca Pons