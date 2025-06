video suggerito

Elezioni a Taranto 2025, i risultati dei ballottaggi: Bitetti è il nuovo sindaco con il 54% Si sono appena conclusi i ballottaggi delle amministrative a Taranto. Pietro Bitetti, candidato del centrosinistra, è stato eletto sindaco. Con il 54% ha sconfitto Francesco Tacente, arrivato al 45%. L'affluenza si ferma al 47% in calo rispetto al primo turno (56%).

A cura di Giulia Casula

Si sono conclusi i ballottaggi a Taranto dopo che al primo turno, gli scorsi 25 e 26 maggio, nessuno dei candidati era riuscito a raggiungere il 50%+1 dei voti. È Pietro Bitetti il nuovo sindaco: ha ottenuto il 54% dei voti. Il candidato del centrosinistra ha sconfitto Francesco Tacente, sostenuto dal centrodestra e arrivato al 45%. Il secondo turno ha coinvolto tredici Comuni e si è svolto in concomitanza ai referendum su cittadinanza e lavoro e al primo turno delle amministrative in Sardegna. L'affluenza definitiva, alle 15 di oggi, si è attestata al 47%.

I risultati dei ballottaggi alle elezioni a Taranto: affluenza al 47%

Ai ballottaggi a Taranto l'affluenza definitiva è stata del 47%, in calo rispetto al primo turno quando si era recato a votare il 56% degli aventi diritto (in aumento rispetto alla precedente tornata elettorale). In totale erano sei i candidati alle elezioni comunali a Taranto. Piero Bitetti, sostenuto da otto liste del centrosinistra tra cui Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra; Luca Lazzàro con il centrodestra (tra cui Fratelli d'Italia e Forza Italia) e altre liste di area moderata; Francesco Tacente, appoggiato da sette liste civiche, inclusa però la Lega (senza simbolo); Annagrazia Angolano con il M5S e i civici Mirko di Bello e Mario Cito (AT6). A Taranto dunque, sia il centrodestra che il centrosinistra si erano presentati divisi. Al primo turno Bitetti risultava avanti, con il 37% su Tacente, al 26% mentre il candidato di FdI e Forza Italia, Lazzaro, si era fermato al 19,4%.

Chi è Pietro Bitetti, il nuovo sindaco di Taranto dopo le elezioni

Pietro Bitetti è stato eletto sindaco di Taranto con il 54% dei voti. Era appoggiato da Pd e Avs tra gli altri, ma inizialmente non dal Movimento 5 stelle, che nel capoluogo pugliese aveva presentato una propria candidata, la giornalista Annagrazia Angolano. Anche il M5s ha poi appoggiato il candidato del centrosinistra al ballottaggio.

Bitetti, 51 anni, ha già ricoperto diversi incarichi nella politica locale tarantina. Nell'amministrazione in carica fino al 7 novembre scorso era il presidente del Consiglio comunale. Non era la sua prima candidatura a sindaco: ci aveva provato già nel 2017, con alcune liste civiche di centrosinistra, ma era arrivato solamente all'8% dei voti. Negli anni è stato consigliere comunale, assessore comunale, consigliere provinciale.

È considerato vicino al presidente della Regione Michele Emiliano, infatti lo sosteneva alle comunali anche il suo movimento politico Con. Diplomato come geometra e laureato in Scienze dei servizi giuridici, Bitetti fa il manager nell'azienda di famiglia, nel settore alimentare. Da giovane ha fatto anche servizio nella Marina militare per tre anni.