Chi ha vinto i ballottaggi delle elezioni comunali 2025, i risultati definitivi e i voti per partito L’8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum su lavoro e cittadinanza, si sono svolti i ballottaggi delle amministrative e il primo turno delle comunali in Sardegna. Affluenza definitiva ai ballottaggi al 51% .A Taranto e Nuoro ha vinto il centrosinistra di Pietro Bitetti (54,6%) e di Emiliano Fenu (62,9%) mentre Matera è andata al centrodestra di Antonio Nicoletti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

L'8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum su lavoro e cittadinanza, si sono svolti i ballottaggi delle elezioni comunali 2025, che hanno coinvolto 13 Comuni, tra cui due capoluoghi di provincia, Taranto e Matera. L'affluenza definitiva, alle 15 di ieri, è stata del 51%, più bassa rispetto al primo turno del 25 e 26 maggio (58,9%). Oltre ai ballottaggi si sono svolte le amministrative in sette Comuni della Sardegna (Cardedu, Goni, Luras, Monastir, Nuoro, Oniferi, Soleminis).

A Taranto ha vinto il centrosinistra di Pietro Bitetti (54,6%) mentre Matera è andata al centrodestra, che appoggiava il nuovo sindaco Antonio Nicoletti. A Nuoro, quando lo scrutinio è praticamente concluso, stravince al primo turno il candidato di sinistra Emiliano Fenu, deputato del Movimento 5 stelle, con il 62,9%.

Affluenza al 51% per i ballottaggi delle elezioni comunali 2025

L'affluenza definitiva ai ballottaggi delle elezioni comunali 2025 si attesta al 51%. Fra i tredici Comuni in cui nessuno dei candidati era riuscito a superare il 50%+1 dei voti al primo turno, la partecipazione più alta è stata a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, dove si è recato a votare il 58,8% degli elettori. Percentuali simili anche a Massafra, in provincia di Taranto, dove ha votato il 57,7%, Fiano Romano, in provincia di Roma (57,9%) e Orta Nova (Foggia). Record negativo a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove l'affluenza ai ballottaggi è stata la più bassa: si è fermata al 45,1%.

I risultati dei ballottaggi a Taranto: vince Bitetti

Con il 54,6% a Taranto vince il candidato sindaco sostenuto da Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra e altre liste civiche, Piero Bitetti, che batte il candidato appoggiato dal centrodestra e da diverse liste civiche, Francesco Tacente, fermo al 45,3% dei voti. Determinante, seppure non formalizzato, è stato anche l'appoggio esterno del Movimento 5 Stelle, che aveva raccolto il 10,91% al primo turno con la candidata Annagrazia Angolano e che, pur dichiarando di restare all'opposizione, ha invitato i propri elettori a votare per Bitetti "per fermare l'avanzata della destra".

Nicoletti è il nuovo sindaco di Matera dopo i ballottaggi dell'8 e 9 giugno

Matera invece, è stata conquistata dal centrodestra. Antonio Nicoletti, sostenuto da varie liste civiche e dal centrodestra, conquista la fascia da primo cittadino con il 51,5% contro Antonio Cifarelli, appoggiato da una serie di liste civiche riformiste riconducibili al centrosinistra e che si attesta al 48,5%.

I risultati nelle altre città al voto e del primo turno in Sardegna

Per quanto riguarda le altre città al ballottaggio, a Massafra (Taranto), la candidata sindaca Giancarla Zaccaro, si è imposta con il 60% su Emanuele Fisicaro, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e altre tre liste civiche. A Ortona, in provincia di Chieti, vince il candidato del centrodestra Angelo Di Nardo con il 62% dei voti. Per Nicola Fratino, sostenuto da Forza Italia, Lega, Noi moderati e altre due liste civiche, ha votato il 38% degli aventi diritto.

Nel comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, si impone Gionata Calcinari, appoggiato da Fratelli d'Italia, Noi moderati, Lega e altre liste di centrodestra, con il 57%, mentre Rossano Orsili, sostenuto da otto liste civiche, si attesta al 43%. A Fiano Romano ha vinto Davide Santonastaso con il 56,5% contro Ottorino Ferilli, con il 43,5%.

Sono sei su sette i sindaci eletti al primo turno in Sardegna. Oltre a Nuoro, dove ha vinto il campolargo con il deputato M5s Emiliano Fenu sul centrodestra, sono stati eletti i primi cittadini di Luras, in Gallura (Leonardo Lutzoni), di Monastir nella città metropolitana di Cagliari (Paola Ugas) e Solemins nel sud Sardegna (Clauddio Suergiu). Già eletti alle 23 di domenica i sindaci di Cardedu (Ogliastra), Marcello Vacca, e Oniferi (Nuoro), Antonio Piras, per il superamento del quorum dei votanti in quanto era stata presentata alle elezioni una sola lista. Resta invece il commissario straordinario nominato dalla Regione a Goni, nel sud Sardegna. In questo paese era stata presentata una lista che non ha ottenuto la fiducia dei cittadini: solo sei persone si sono recate al voto e sono solo 4 i voti validi.

I voti per partito ai ballottaggi delle elezioni comunali 2025

Alle comunali 2025 il centrosinistra si è aggiudicato la vittoria nei comuni capoluogo al voto, strappando Genova, Nuoro, Ravenna al primo turno, mentre Taranto, al ballottaggio. Il centrodestra invece ha vinto a Matera. In totale, i Comuni con oltre 15 mila abitanti che in questa tornata di elezioni comunali sono andati al voto sono stati 32. Prima del primo turno, le coalizioni formate da partiti di centrosinistra – e in alcuni casi dal Movimento 5 Stelle – amministravano 13 città. Dopo il primo turno e i ballottaggi, questo numero è aumentato a 14. Le coalizioni di centrodestra governavano sei comuni e dopo le elezioni otto, mentre i sindaci civici – quindi non esponenti di partiti – sono passati da 13 a dieci.