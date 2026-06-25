Torna la corrente elettrica al Corso Umberto di Napoli dopo quasi 72 ore di lavori

Conclusi dopo quasi 72 ore i lavori: lo ha annunciato il comune di Napoli: “Da stasera riattivate le linee elettriche, l’illuminazione e i servizi di telefonia”

Torna la corrente elettrica al corso Umberto I di Napoli: lo ha fatto sapere il Comune in una nota. Dopo che i cavi si erano danneggiati tre giorni fa per i sovraccarichi energetici, finalmente i tecnici sono riusciti a ripristinare il servizio. E di conseguenza, sarà chiuso anche il cantiere che ha mandato ulteriormente in tilt il traffico cittadino, dal momento che aveva limitato ad una sola corsia la carreggiata in direzione di piazza Municipio, facendo impazzire automobilisti e autisti di autobus.

"Si sono concluse in serata, dopo quasi 72 ore ininterrotte di lavoro, le attività di ripristino dei sottoservizi posati nel cunicolo sottoservizi di corso Umberto I, danneggiati lo scorso 22 giugno da sovraccarichi energetici", ha fatto sapere il Comune di Napoli, specificando che dunque "da stasera riattivate le linee elettriche, la pubblica illuminazione e i servizi di telefonia nelle aree del Centro Storico intorno a piazza Bovio. L' Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il lavoro sinergico svolto dagli Enti gestori e ringrazia tutti i lavoratori che sono stati impegnati in questi giorni", conclude la nota di Palazzo San Giacomo.