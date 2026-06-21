napoli
video suggerito
video suggerito

Donna trovata morta in casa al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, sul posto la polizia

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato in casa al Corso Vittorio Emanuele. Sul posto polizia e 118.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato in una abitazione al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, nella zona di piazza Cariati, dove si trova la stazione della Funicolare Centrale. Il ritrovamento è avvenuto oggi, domenica 21 giugno da parte della Polizia di Stato. Sul posto anche i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 inviata dalla centrale operativa dell'Asl Napoli 1 Centro. Quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento, però, per la donna di 81 anni non c'era più nulla da fare.

Donna di 81 anni trovata morta in casa

Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Al momento, l'ipotesi più accreditata, ad un primo esame clinico esterno, è che possa essersi trattato di una morte naturale. Ciò nonostante, è stato comunque disposto il sequestro provvisorio della salma, per eventuali decisioni della magistratura che potrebbe richiedere ulteriori accertamenti medici, oppure liberare la salma per restituirla alla famiglia, in modo da fare i funerali.

Indaga la Polizia di Stato, ipotesi morte naturale

L'intervento è stato condotto dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, che indaga su quanto accaduto. L'81enne, secondo le prime informazioni, viveva nell'appartamento del Corso Vittorio Emanuele assieme al figlio. Quest'ultimo sarebbe stato ascoltato dagli investigatori per cercare di ricostruire quanto avvenuto e avere maggiori elementi per stabilire l'orario e la causa del decesso. Sarebbero state escluse, al momento, altre ipotesi sulla causa della morte. Non si sarebbe trattato, quindi, di un incidente o di altro.

Immagine
Litiga con un uomo e lo pugnala col cacciavite, arrestato per tentato omicidio a Chiaiano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views