Nuove strisce pedonali rialzate a Napoli: via Caravaggio, Corso Vittorio Emanuele e via Manzoni

A Napoli nuove strisce pedonali rialzate in via Petrarca, via Manzoni, Corso Vittorio Emanuele e via Caravaggio.

Le nuove strisce pedonali rialzate in via Caravaggio / Fanpage.it

A Napoli arrivano nuove strisce pedonali rialzate contro gli incidenti e gli investimenti dei pedoni. Questa mattina sono in corso i lavori in via Caravaggio all'altezza del civico 52, seguiranno altri interventi in Corso Vittorio Emanuele civico 630 ed all'altezza dell'istituto Pontano. Proprio su questa strada venne investito e ucciso l'architetto Italo Ferraro, il 23 marzo scorso. Tra le altre strade anche via Manzoni, mentre a via Petrarca sono stati realizzati nelle settimane scorse. L'ampliamento delle strisce rialzate in città è stato sbloccato grazie ad un maxi-emendamento da 100mila euro al bilancio del Comune di Napoli, a firma di Forza Italia, per finanziare gli attraversamenti che erano stati approvati nel 2024, ma non ancora realizzati.

"Stiamo lavorando per migliorare la sicurezza stradale a Napoli – commentano i consiglieri comunali Gennaro Demetrio Paipais, Iris Savastano e Salvatore Guangi, autori del maxiemendamento di bilancio – Con l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati ed illuminati, tracciamo un piccolo passo concreto verso una sicurezza stradale e sostenibile. Dopo via Petrarca, l'altro ieri sono stati installati attraversamenti pedonali rialzati ed illuminati anche a via Manzoni, ieri a Corso Vittorio Emanuele 630 ed altezza Pontano e oggi a via Caravaggio – concludono i consiglieri – dovrà essere sicura anche dal punto di vista della viabilità ed è per questo che solleciteremo interventi in tutte le vie in cui si registrano maggiori criticità nei pressi di scuole, chiese e ospedali. Conosciamo le numerose istanze presentate dai cittadini mai prese in considerazione dalla giunta ed è per questo che abbiamo indicato nel bilancio oltre centomila euro per la realizzazione degli attraversamenti pedonali in Via Petrarca, Via Manzoni, Corso Vittorio Emanuele e Via Caravaggio grazie ai quali oggi restituiamo sicurezza collettiva".

Il tema è stato al centro del dibattito anche oggi in consiglio comunale. "I residenti – dice Paipais – si trovano quotidianamente le auto in sosta danneggiate sia per l'elevata velocità dello scorrimento della via sia per il degradante manto stradale. Non può non tenersi in considerazione che a via Manzoni ci sono chiese, ospedale e scuole". Il gruppo Fi ha poi chiesto che il consiglio comunale possa tenersi nelle sedi delle dieci municipalità con associazioni di categoria, terzo settore e attori istituzionali. "Dobbiamo favorire un confronto sui territori ed essere in grado di dare risposte sulla sicurezza in una programmazione congiunta con il comitato per l'ordine pubblico e la prefettura".