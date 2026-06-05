napoli
video suggerito
video suggerito

Nuove strisce pedonali rialzate a Napoli: via Caravaggio, Corso Vittorio Emanuele e via Manzoni

A Napoli nuove strisce pedonali rialzate in via Petrarca, via Manzoni, Corso Vittorio Emanuele e via Caravaggio.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
Le nuove strisce pedonali rialzate in via Caravaggio / Fanpage.it
Le nuove strisce pedonali rialzate in via Caravaggio / Fanpage.it

A Napoli arrivano nuove strisce pedonali rialzate contro gli incidenti e gli investimenti dei pedoni. Questa mattina sono in corso i lavori in via Caravaggio all'altezza del civico 52, seguiranno altri interventi in Corso Vittorio Emanuele civico 630 ed all'altezza dell'istituto Pontano. Proprio su questa strada venne investito e ucciso l'architetto Italo Ferraro, il 23 marzo scorso. Tra le altre strade anche via Manzoni, mentre a via Petrarca sono stati realizzati nelle settimane scorse. L'ampliamento delle strisce rialzate in città è stato sbloccato grazie ad un maxi-emendamento da 100mila euro al bilancio del Comune di Napoli, a firma di Forza Italia, per finanziare gli attraversamenti che erano stati approvati nel 2024, ma non ancora realizzati.

"Stiamo lavorando per migliorare la sicurezza stradale a Napoli – commentano i consiglieri comunali Gennaro Demetrio Paipais, Iris Savastano e Salvatore Guangi, autori del maxiemendamento di bilancio – Con l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati ed illuminati, tracciamo un piccolo passo concreto verso una sicurezza stradale e sostenibile. Dopo via Petrarca, l'altro ieri sono stati installati attraversamenti pedonali rialzati ed illuminati anche a via Manzoni, ieri a Corso Vittorio Emanuele 630 ed altezza Pontano e oggi a via Caravaggio – concludono i consiglieri – dovrà essere sicura anche dal punto di vista della viabilità ed è per questo che solleciteremo interventi in tutte le vie in cui si registrano maggiori criticità nei pressi di scuole, chiese e ospedali. Conosciamo le numerose istanze presentate dai cittadini mai prese in considerazione dalla giunta ed è per questo che abbiamo indicato nel bilancio oltre centomila euro per la realizzazione degli attraversamenti pedonali in Via Petrarca, Via Manzoni, Corso Vittorio Emanuele e Via Caravaggio grazie ai quali oggi restituiamo sicurezza collettiva".

Il tema è stato al centro del dibattito anche oggi in consiglio comunale. "I residenti – dice Paipais – si trovano quotidianamente le auto in sosta danneggiate sia per l'elevata velocità dello scorrimento della via sia per il degradante manto stradale. Non può non tenersi in considerazione che a via Manzoni ci sono chiese, ospedale e scuole". Il gruppo Fi ha poi chiesto che il consiglio comunale possa tenersi nelle sedi delle dieci municipalità con associazioni di categoria, terzo settore e attori istituzionali. "Dobbiamo favorire un confronto sui territori ed essere in grado di dare risposte sulla sicurezza in una programmazione congiunta con il comitato per l'ordine pubblico e la prefettura".

Immagine
Abc diventa Spa, l'azienda dell'acquedotto di Napoli sarà una partecipata pubblica
La trasformazione in Spa discussa all'Eic. Mercoledì il progetto in Comune
"La Corte dei Conti dice che l'acqua può restare pubblica e in mano ad aziende speciali. No a privatizzare Abc a Napoli" parla l'avvocato Montalto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views