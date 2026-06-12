Rimossa l’edicola storica di Corso Vittorio Emanuele, il quartiere lascia i fiori per ricordare l’edicolante

Rimossa la storica edicola del ponte del Corso Vittorio Emanuele: “Era lì da oltre 50 anni”. Gli abitanti del quartiere e il Comitato MiRiguarda lasciano i fiori per ricordare l’edicolante.

Rimossa l'edicola storica del ponte di Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Era lì dalla metà del Novecento, ma da circa un decennio era chiusa e non più utilizzata. Il carro gru l'ha portata via martedì scorso, nell'ambito del progetto del Comune di Napoli per restituire il decoro alle strade pubbliche dopo la chiusura di molte edicole cittadine. Gli abitanti del quartiere e il Comitato civico MiRiguarda hanno lasciato al suo posto un fascio di fiori e un biglietto, per ricordare il vecchio edicolante, ancora ben presente nella memoria dei residenti. Presenti durante le operazioni, il presidente della commissione comunale Bilancio, Walter Savarese, i consiglieri municipali Valeria Vitale e Pasquale Sarnacchiaro e anche i familiari dell'edicolante. "L'edicola va via, Caro Carmine – si legge nel biglietto – ma tu rimarrai per sempre nel nostro cuore. Il tuo quartiere ed il Comitato MiRiguarda".

"Un altro impegno mantenuto con i cittadini del quartiere – commenta Savarese sui social – Dopo l’edicola di piazza Mazzini, un’altra edicola, chiusa oramai da più di 10 anni, è stata rimossa dal marciapiede di Corso Vittorio Emanuele. Continuiamo la nostra battaglia per il decoro della nostra città grazie ai consiglieri municipali Vitale e Sarnacchiaro". "Quell'edicola era lì da oltre 50anni – ricorda uno dei residenti – ero un bambino e c'era già. Da anni, però era chiusa". La vecchia edicola era ormai da tempo lasciata all'abbandono e si era trasformata in un ricettacolo di rifiuti. Si trovava, inoltre, proprio davanti ad uno scivolo pedonale con le strisce bianche, rendendo complicato il passaggio, in particolare di mamme con i passeggini e persone in carrozzina. Adesso, bisognerà vigilare affinché non venga presa d'assalto dalla sosta selvaggia, che purtroppo spesso imperversa sul ponte. L'area, dopo la rimozione dell'edicola da parte degli operai specializzati, è stata poi ripulita dal personale di Asìa.