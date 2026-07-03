Sting e Trudie Styler al rione Sanità. E la popstar si siede a mangiare la spiga bollita

Il cantante britannico a Napoli con la moglie Trudie Styler, premiata da Palazzo San Giacomo per il documentario “Posso entrare? An Ode to Naples”

Sting al Rione Sanità con la moglie Trudie Styler

Pausa relax per Sting, al secolo Gordon Matthew Thomas Sumner, che in questi giorni si trova a Napoli assieme alla moglie Trudie Styler che ha ritirato a Palazzo San Giacomo la Medaglia della Città per il film documentario "Posso entrare? An Ode to Naples". Il cantante britannico ieri pomeriggio si è anche concesso una classica "pannocchia bollita" nel Rione Sanità, tra gli sguardi divertiti dei passanti, alcuni dei quali lo hanno riconosciuto e ne hanno approfittato per una foto ricordo. Sting, del resto, non è nuovo a trascorrere qualche giorno partenopeo, visto che la coppia già abitualmente vive in Toscana.

Poche ore prima, invece, il ritiro della targa alla presenza del sindaco Manfredi. Styler ha spiegato durante la cerimonia che "nonostante io conosca molte zone dell'Italia, non avevo mai visitato Napoli. Quindi, quando mi è stato chiesto cosa pensassi dell'idea di fare un documentario sono arrivata con una tela bianca. Alla Sanità ho incontro don Antonio Loffredo, ho iniziato a incontrare la gente del posto e tutto ciò per cui ero ansiosa o preoccupata è svanito. E non solo: le persone hanno iniziato ad accogliermi come se fossi un ospite gradito, un ospite speciale. E sono rimasta profondamente colpita da questa generosità. Voi a Napoli avete il senso di comunità più forte che io abbia mai sperimentato in qualsiasi parte del mondo".

Sting e la moglie Trudie

Soddisfatto anche Manfredi, che ha spiegato che il conferimento della Medaglia della Città "è il giusto riconoscimento ad una grande artista internazionale. Trudie Styler ha girato uno documentario su Napoli rappresentando con grande amore e professionalità lo spirito di questa città e facendo vedere la sua unicità".