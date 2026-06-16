Infermiera salva un uomo colpito da un infarto mentre gioca a padel: il sindaco la premia

L’infermiera è intervenuta salvando la vita dell’uomo: premiata dal sindaco di Quarto, Antonio Sabino: “Orgogliosi di averti come nostra concittadina”

Natascia Maraniello premiata dal sindaco di Quarto Flegreo, Antonio Sabino

Un uomo colpito da infarto mentre gioca a padel, una infermiera che interviene prontamente e gli salva la vita. E che ora è stata premiata dal sindaco della sua città, Quarto Flegreo, con una targa. La storia è quella di Natascia Maraniello, infermiera dell’AORN Cardarelli di Napoli, cittadina quartese e dirigente sindacale della CISL Funzione Pubblica di Napoli, premiata questa mattina da Antonio Sabino, primo cittadino quartese. "Vorrei che questa vicenda ricordasse a tutti che competenza e umanità devono sempre camminare insieme", ha detto Maraniello, "Le professioni sanitarie non sono soltanto un lavoro. Sono una responsabilità verso le persone e verso la comunità. E ai giovani che scelgono questo percorso dico di investire nella formazione, nella crescita professionale, nella cultura dei diritti e nella partecipazione alla vita delle proprie professioni. È così che si costruisce una sanità più forte e più vicina alle persone".

"Un gesto di gratitudine per un grande esempio di altruismo", lo ha definito il sindaco flegreo Antonio Sabino, che ha aggiunto: "Questa mattina abbiamo avuto il piacere di consegnare una targa di riconoscimento alla nostra concittadina Natascia Maraniello, per il coraggio, la prontezza e la straordinaria professionalità dimostrati durante un intervento che ha permesso di salvare la vita a un ragazzo colto da un malore durante una partita di padel. Con il suo gesto", ha proseguito Sabino, "ha dato il più alto significato alla professione infermieristica, trasformando competenza, senso del dovere e umanità in un esempio concreto per tutta la comunità. A nome dell’intera amministrazione e della città, abbiamo voluto così esprimere il nostro orgoglio e la nostra riconoscenza per aver rappresentato, con il suo operato, i valori più autentici della solidarietà e del servizio verso gli altri. Grazie Natascia, il tuo esempio ci rende orgogliosi di averti come nostra concittadina", ha concluso il primo cittadino quartese.