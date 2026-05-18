Stadio Giraud di Torre Annunziata, via i lavori di adeguamento per la Serie C

I lavori allo stadio Giraud

I lavori di adeguamento dello Stadio Giraud di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, entrano del vivo: con la squadra promossa in Serie C, il Comune oplontino ha infatti fatto partire le ristrutturazioni necessarie per partecipare al campionato professionistico, dove il Savoia ritorna a distanza di undici anni dall'ultima volta. Questa mattina sono iniziate le operazioni di scavo per aumentare l'ampiezza delle panchine, nonché i primi interventi sull'impiantistica per la videosorveglianza e le torri faro per l'illuminazione. Poi toccherà al resto dell'impianto: tornelli esterni, impianto di diffusione sonora, collegamento diretto con la Polizia di Stato attraverso la videosorveglianza, parcheggio per gli ospiti e il direttore di gara, nonché una riqualificazione delle tribune, tra le quali la tribuna autorità.

“Stamattina sono andato personalmente al Giraud con i funzionari dell’ufficio tecnico", afferma Daniele Carotenuto, assessore ai lavori pubblici del Comune di Torre Annunziata, "per constatare lo stato di avanzamento del cantiere e l’avvio dei lavori". Lavori che, spiega ancora Carotenuto, "sono cominciati questa mattina perché, così come concordato con la società Savoia, erano incompatibili con l’attività sportiva. Continueremo a monitorare e consegneremo i lavori nei tempi previsti". Lavori che dunque potranno essere svolti in tutta tranquillità e permetteranno al Savoia di avere un impianto pronto per il campionato di Serie C, dove la compagine oplontina di proprietà di Emanuele Filiberto vuole presentarsi come una matricola di tutto rispetto davanti alle squadre blasonate.