Vomero, ok ai mercatini di Natale vicino allo Stadio Collana: saranno in via Zingarelli

Mercatini di Natale al Vomero anche a ridosso dello stadio Arturo Collana. La VI Commissione Commercio della V Municipalità ha approvato un documento con il quale si chiede l'allargamento dell'area delle fiere natalizie a via Zingarelli, la strada che collega piazza Quattro Giornate a via Carelli. Al momento, i mercatini sono allestiti in piazza degli Artisti, dove però è prevista la realizzazione dei box pertinenziali sotterranei, che al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti comunali, non sarebbe imminente. Nella zona di via Zingarelli ci sono anche 30 posti auto su strisce blu. "Dal lavoro di commissione – si legge nell'ordine del giorno approvato – è emersa la volontà di individuare ulteriori aree previa acquisizione dei pareri necessari. È interesse della Municipalità 5 individuare ulteriori aree da inserire nell'elenco già esistente per lo svolgimento delle fiere di cui alla premessa". Da qui, la richiesta alla direzione della Municipalità di inserire via Zingarelli tra le aree per le fiere.

La protesta dei Verdi: "Area già congestionata"

Ma sull'ipotesi di allargamento della zona dei mercatini scoppia la protesta dei Verdi, che hanno votato no all'odg, assieme ad altre forze politiche. "Abbiamo votato contro, così come altre forze politiche , in Commissione Commercio, alla proposta di ampliamento delle aree potenzialmente destinate a fiere e mercatini, con l’inserimento di nuove strade tra cui Via Zingarelli. Proposta approvata con il voto tra gli altri a favore di PD e Movimento 5 Stelle. La nostra contrarietà nasce da una valutazione politica e urbanistica precisa: Vomero e Arenella sono quartieri già fortemente congestionati, segnati dalla cementificazione storica e da una nuova pressione edilizia fatta di trasformazioni continue di immobili, garage e spazi originariamente destinati ad altre funzioni – dichiarano i consiglieri Rino Nasti e Luca Bonetti – In questo contesto, invece di ampliare le aree mercatali, bisognerebbe preoccuparsi di riequilibrare la vivibilità e difendere gli spazi pubblici residui".

"L’inserimento di via Zingarelli, a ridosso dello Stadio Collana- concludono – appare inoltre come un chiaro segnale preparatorio allo spostamento delle fiere storicamente svolte in Piazza degli Artisti, lasciando intendere che sia ormai in fase avanzata l’iter per la realizzazione dei box privati nella piazza. Ed è questo il vero punto politico: non le bancarelle, ma il rischio di un’ulteriore occupazione stabile e privatizzazione degli spazi pubblici in un quartiere già saturo. Per queste ragioni continueremo a ribadire il nostro no ai box privati in Piazza degli Artisti e a sostenere una diversa idea di città, più attenta alla qualità urbana e alla vivibilità dei residenti".