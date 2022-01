Dove si trova il Bar Stella, il locale del nonno di Stefano De Martino che ha ispirato il programma di Rai2 Il Bar Stella è il nome locale del nonno di Stefano De Martino, che ha ispirato anche il nome del programma. Si trova a Torre Annunziata e qui Stefano ha iniziato a danzare da piccolo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stefano De Martino.

Bar Stella è il nome del nuovo programma di Stefano De Martino, che ha così voluto omaggiare il nonno. Il nome del programma richiama infatti il vero bar fondato dal suo bisnonno più di cento anni fa proprio a Torre Annunziata. Programma che va in onda il martedì in seconda serata su Rai 2 e che finora sta riscuotendo un discreto successo.

Dove si trova il vero Bar Stella a Torre Annunziata

Oggi il Bar Stella di Torre Annunziata non esiste più. In piazza Ernesto Cesaro, al civico 17, al suo posto c'è un deposito di ferramenta. Accanto, c'è un nuovo bar che si chiama "New Bar Stella", come a volerne in qualche modo continuare la tradizione. Ma come Stefano De Martino ha spiegato più volte, in qualche modo il bar fondato dal bisnonno nel 1922 è tornato a "riaprire" nel suo programma televisivo. Era qui che Stefano del resto è cresciuto da piccolo.

La storia del bar aperto dal bisnonno di Stefano De Martino

Proprio Stefano aveva raccontato la storia del bar del nonno. Su Instagram qualche giorno fa ha anche aggiornato la sua biografia: "Bisnonno barista, nonno barista, papà barista. Vi pare che proprio io..?". Fin da piccolo ha frequentato quel bar, dove nel 1994 a soli 5 anni si "esibiva" tra le sedie del salone. Lo stesso artista ha pubblicato quelle immagini che lo ritraggono. Sul palcoscenico del Bar Stella ci sono parecchi "cimeli" di quell'epoca, che lui ha recuperato e voluto facessero parte del set, ricostruito con scenografie ad hoc in maniera che fosse perfettamente identico al bar vero e proprio.