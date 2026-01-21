Belèn a Napoli con Santiago per i funerali di Enrico De Martino, le lacrime di Stefano: “È stato il miglior papà”

Anche Belén Rodriguez è arrivata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, per partecipare ai funerali di Enrico, padre di Stefano D Martino. Con lei anche il figlio Santiago, primo nipote del 61enne. La showgirl è apparsa “sopraffatta dalle lacrime”.

Una folla di amici, conoscenti e parenti si è stretta intorno alla famiglia De Martino a Torre Annunziata nel giorno dei funerali di Enrico, il padre di Stefano. De Martino è morto a soli 61 anni a causa di una malattia contro la quale stava combattendo da qualche tempo. A rendere l’ultimo saluto all’uomo anche Belén Rodríguez, ex moglie di Stefano e madre di Santiago, il bambino nato dalla relazione con il conduttore che aveva reso Enrico nonno per la prima volta.

Belén ai funerali di Enrico De Martino, accanto a lei il piccolo Santiago

La showgirl argentina ha voluto esserci nel giorno dell’ultimo saluto al padre del suo ex compagno, benché i rapporti con la famiglia De Martino si fossero raffreddati da tempo. A chiarire la sua presenza anche una foto condivisa su Instagram di Belén, nella quale tiene la mano del suo primogenito. Il piccolo Santiago, 11 anni, era profondamente legato al nonno Enrico e, insieme alla madre, ha raggiunto Torre Annunziata per stare vicino a papà Stefano in un giorno così triste per l’intera famiglia De Martino.

Belén tiene la mano del figlio Santiago

I funerali in forma privata di Enrico De Martino, Belén “sopraffatta dalle lacrime”

La famiglia De Martino ha scelto di celebrare i funerali di Enrico in forma strettamente privata, per evitare che curiosi e fotografi potessero accedere alla cerimonia e filmare la sofferenza di quanti vi hanno partecipato. Il rito funebre è stato celebrato nella chiesa di San Michele situata sul Colle Sant’Alfonso, a Torre del Greco, una località scelta non in maniera casuale: proprio in quella chiesa, oltre trent’anni fa, Enrico e la moglie Maria Rosaria Scassillo avevano celebrato il loro matrimonio.

C’era anche Belén a sostenere l’ex marito, sebbene fosse essa stessa sopraffatta dalle lacrime. A Enrico la legava un affetto di lunga data, nonostante le recenti incomprensioni. Presenti anche Alessandro Siani, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, amici di Stefano. A portare il feretro in spalla all’uscita della chiesa anche il conduttore di Affari Tuoi che è riuscito solo a dichiarare che Enrico era stato “il miglior papà”, parole pronunciate tra le lacrime e sostenute da un lungo applauso.