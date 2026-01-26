La sorella di Stefano De Martino rompe il silenzio social dopo la morte del padre Enrico

Con un video su Instagram, pubblicato tra le stories, Adelaide De Martino ha rotto il silenzio social dopo la morte del padre Enrico. In un video in bianco e nero l’omaggio per il papà e nonno di suo figlio Mattia.

Adelaide De Martino ha rotto il silenzio social per omaggiare il padre, Enrico, morto una settimana fa a 61 anni a causa di una malattia. Dopo giorni di silenzio e riserbo, la sorella di Stefano De Martino ha scelto il suo profilo Instagram per condividere un momento intimo del papà insieme al nipote. Nel video pubblicato tra le stories l'ex ballerino professionista gioca, fa il solletico e abbraccia Mattia Di Domenico, nato nel 2023, figlio di Adelaide e del compagno Diego. Un cuore rosso accompagna le immagini in bianco e nero che diventano simbolo di affetto e memoria. Senza alcuna parola, ha lasciato che a parlare fossero le immagini accompagnate dall'audio del video.

L'omaggio arriva dopo la story, condivisa ieri, da Stefano De Martino. Anche il conduttore ha rotto il silenzio social dopo una settimana dalla scomparsa, dedicando un pensiero al padre, una frase che recita "Il mio nome ha la voce di mio padre". Enrico De Martino era malato da tempo e negli ultimi giorni prima di morire le sue condizioni di salute erano peggiorate al punto da togliergli la parola, stando a quanto raccontato da un amico di famiglia, Luigi Ferrone.

Il lutto è stato vissuto dalla famiglia De Martino in modo molto riservato e senza eccessi: i funerali, che si sono svolti in forma privatissima a Torre del Greco, hanno riunito amici e parenti più stretti di Enrico. Tutti, comprese le ex fidanzate di Stefano, Emma Marrone e Belen Rodriguez, si sono stretti al dolore del noto conduttore televisivo, volto centrale della Rai, dei suoi fratelli Adelaide e Davide, e della moglie Mariarosaria Scassillo. De Martino, stando al racconto de Il Mattino nel giorno dei funerali, è apparso visibilmente scosso dalla perdita. E nascosto dai suoi occhiali da sole neri, ha pronunciato a fatica queste parole durante l'uscita dalla chiesa: "È stato il miglior papà".