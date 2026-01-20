Quando Stefano De Martino parlò del padre ad Affari Tuoi: “Mi mostrava affetto con i gesti, con l’età si è intenerito”

Stefano De Martino aveva parlato pubblicamente del padre Enrico l’ultima volta durante lo speciale Epifania di Affari Tuoi. “Mi ha sempre dimostrato il suo affetto con i gesti più che con le parole, però con il tempo si è intenerito”, aveva raccontato il conduttore lo scorso 6 gennaio. La notizia della scomparsa il 19 gennaio.

L'ultima volta che Stefano De Martino ha parlato del padre è stato lo scorso 6 gennaio, durante la puntata speciale di Affari Tuoi per l'Epifania. Prima di iniziare la diretta, durante lo spazio pomeridiano de La Volta Buona, Caterina Balivo gli ha dato la linea e il conduttore ha raccontato al pubblico il suo legame con Enrico De Martino. Ballerino di professione, ha smesso a 25 anni quando ha saputo che sarebbe diventato padre. Nel 2023 si sono esibiti insieme sulle note di That's Life nel in occasione dello speciale Da Natale a Santo Stefano.

La notizia della morte di Enrico De Martino è arrivata il 19 gennaio. Stando alle informazioni che si hanno al momento, l'uomo era malato da tempo, anche se non si conosce con certezza la causa del decesso. Fu lui a trasmettere a De Martino la passione per la danza, che poi lasciò all'età di 25 anni quando scoprì dell'arrivo di Stefano. "Eravamo troppi in famiglia a ballare, allora ha detto ‘questa casa è troppo stretta per tutti e due‘. È stato un grande gesto d'amore", aveva spiegato il conduttore di Affari Tuoi.

Quanto al loro rapporto, Stefano De Martino ha spiegato che suo padre non era un uomo che spesso si lasciava andare a parole dolci nei suoi confronti, perché manifestava il suo affetto in modi diversi. "Me l'ha sempre dimostrato con i gesti più che con le parole. Con il tempo però ha subito un cambiamento, con l'età si è intenerito molto di più e questo è stato un insegnamento per me. Ho cominciato prima di lui a dire ti voglio bene", aveva raccontato il conduttore sempre nello speciale Epifania di Affari Tuoi. Dopo la sua scomparsa De Martino ha preferito mantenere il silenzio e vivere il suo dolore insieme alla famiglia, lontano dai social. Per il momento, infatti, non ha parlato pubblicamente della sua perdita, così come non lo hanno fatto la mamma, la sorella e il fratello.