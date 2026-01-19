Quando Stefano De Martino ballò con suo padre in tv: “Mio padre ha sempre voluto seminare sensibilità per l’arte”

Stefano De Martino ballò con suo padre Enrico in un’unica esibizione nel dicembre 2023 sulle note di “That’s Life”. Il ricordo del padre, venuto a mancare oggi a 61 anni, della pianola regalata quando aveva sei anni e l’eredità trasmessa.

Era il 26 dicembre 2023. Stefano De Martino arrivava dal grande successo di Bar Stella prima e di Stasera tutto è possibile, poi. A lui, e alla sua squadra di autori, fu affidata la conduzione di un gradevolissimo speciale natalizio dal titolo "Da Natale a Santo Stefano". Tra gag, sketch e tanti spezzoni di racconto personale, il più personale di tutti è ancora vivo: il ballo a due con suo padre Enrico De Martino, scomparso oggi all'età di 61 anni, sulle note di That's Life.

Non si è mai pronti a perdere un padre, nemmeno quando ci si chiama Stefano De Martino. Quello che però possiamo dire è che un uomo di spettacolo come lui, e come lo è stato il padre, hanno lasciato una traccia, un seme per chi qui ancora resta in quella esibizione che arrivava al punto centrale di quello spettacolo. Prima di iniziare a suonare That's Life, con l'ingresso a sorpresa di suo padre, Stefano raccontava così una delle tante passioni che suo padre gli aveva trasmesso:

Mio padre, che ha sempre voluto seminare un po' di sensibilità per l'arte e per lo spettacolo, a un Natale io avevo sei anni e mi regalò una pianola coi piedi d'acciaio. Non ho più quella pianola, ma conservo quel ricordo. E in casa mia, infatti, c'è sempre spazio per un pianoforte. Questi tasti bianchi e neri mi ricordano sempre quella tastiera. Non sono mai stato un pianista, ma ogni volta che metto le mani su un pianoforte, io ripenso a quella pianola.

E così, dopo quel racconto, Enrico entrò in scena. I due ballarono insieme su That's Life – "questa è la vita" – come se fossero soli, come se le telecamere non esistessero. Un padre e un figlio che si muovevano insieme, con quella naturalezza che solo chi ha condiviso una passione per tutta una vita può avere. Quella sensibilità per l'arte e per lo spettacolo che Enrico voleva seminare ha prodotto esattamente quello che sperava: un figlio che ogni sera, su quel palco, continua a fare quello che suo padre gli ha insegnato.