È morto James Handy, l’attore di Jumanji e Top Gun: è stato ucciso a coltellate dal figlio della compagna

Addio James Handy, attore noto per i suoi ruoli in Top Gun: Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo le ricostruzioni, è stato ucciso a coltellate dal figlio della sua compagna Michael Gledhill.

È morto James Handy, attore noto per i suoi ruoli in Top Gun: Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Stando alle ricostruzioni dei media americani, è stato ucciso a coltellate nella mattina di mercoledì 3 giugno dal figlio della sua compagna Michael Gledhill. Il corpo è stato trovato nella sua abitazione nel quartiere di Tarzana a Los Angeles.

Stando alle ricostruzioni, la polizia di Los Angeles ha ricevuto una chiamata nella mattina del 3 giugno, intorno alle 9.30. Dall'altra parte del telefono, un uomo ha detto: "Sono il figlio dell'uomo, ho appena ucciso l'uomo del peccato". Gli agenti si sono allora recati nell'abitazione di James Handy, a Erwin Street, e hanno trovato l'attore privo di sensi in giardino con una ferita da arma da taglio al petto. È stato subito portato in ospedale, dove è stato dichiarato morto. Secondo le autorità, è stato poi lo stesso Gledhill a fermare gli agenti intervenuti sul posto e a dichiararsi colpevole della morte. Non è ancora chiaro il movente del gesto, ma pare che i due avessero litigato la sera prima e che l'uomo soffrisse di deliri. Subito dopo la confessione è stato arrestato. Al momento la compagna di Handy non si è ancora espressa sulla vicenda.

Nato nel 1945 a Los Angeles, Handy ha interpretato nel corso della sua carriera oltre 100 ruoli diversi. Tra i più celebri, che gli hanno permesso di essere apprezzato e riconosciuto del pubblico, quello in Jumanji nel 2015 e Top Gun: Maverick nel 2022. Tra gli altri, film e serie tv, si ricordano anche Febbre d'amore, Criminal Minds, Cold Case – Delitti irrisolti, E.R. – Medici in prima linea, Law & Order – I due volti della giustizia.