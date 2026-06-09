È morto Anthony Guidera, l’attore de Il Padrino III aveva 65 anni

È morto all’età di 65 anni l’attore Anthony Guidera, noto per i suoi ruoli ne Il Padrino III e in Species. Il mese scorso è stato portato d’urgenza in ospedale per un arresto cardiaco e tenuto in vita con i macchinari. Una volta staccata la spina, è deceduto sabato scorso.

È morto all'età di 65 anni l'attore Anthony Guidera, conosciuto per i suoi ruoli ne Il Padrino-Parte III e anche in Species. Stando a quanto riportato dalla testata americana TMZ, la sua vita è stata stroncata da un arresto cardiaco improvviso.

Le cause del malore ancora sconosciute

Il mese scorso, l'11 maggio, come ha raccontato sua moglie Valarie proprio ai microfoni di TMZ, i due si trovavano a casa nel sud della California, quando Anthony Guidera è improvvisamente svenuto. È stato portato d'urgenza in ospedale, dove ha mantenuto le funzioni vitali per tre settimane, trascorse le quali i medici hanno staccato i macchinari, tenendo fede a quanto l'attore aveva espresso nelle sue volontà, in modo da poter essere portato a casa per spirare naturalmente. La morte è effettivamente sopraggiunta nella giornata di sabato, ma le cause che hanno portato al suo decesso non sono ancora state chiarite. La moglie, stando a quanto è stato riferito alla testata, pur avendo avuto ripetuti colloqui con i medici, non è riuscita a scoprire quale sia stata la natura del malore che, di fatto, ha poi portato alla dipartita del marito. Anche i professionisti con cui ha parlato, infatti, non sono riusciti a ricostruire cosa abbia provocato l'arresto cardiaco di Guidera.

I ruoli al cinema

La carriera cinematografica di Anthony Guidera inizia nel 1990. In quell'anno ottiene il ruolo di una guardia del corpo, il cui nome era proprio Anthony, nella terzo capitolo della trilogia de Il Padrino. Dopo quel ruolo, poi, interpretò il personaggio di Robbie nel film di fantascienza Species del 1995. Per un dettaglio della sua interpretazione, infatti, ebbe anche un riconoscimento, l'MTV Movie Award per il miglior bacio con Natasha Henstridge, la co-protagonista del film. È poi apparso in film come The Rock nel 1996, The Postman nel 1997 e Armageddon nel 1998. Dal cinema è poi passato alla tv prendendo parte a serie come Renegade, Baywatch, Angel e Star Trek: Deep Space Nine.