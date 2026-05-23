Morto Grizzwald “Grizz” Chapman, l’attore di 30 Rock aveva 52 anni

È morto a 52 anni Grizzwald “Grizz” Chapman, attore celebre per il ruolo di Grizz in 30 Rock. È morto nel sonno: da anni era in dialisi.

Grizzwald "Grizz" Chapman, il gigante buono che per sette stagioni aveva portato sullo schermo il personaggio di Grizz nella serie NBC 30 Rock, è morto venerdì scorso all'età di 52 anni. La notizia è stata confermata dalla sua agente storica, Saideh A. Brown, che ha parlato con TMZ senza fornire dettagli sulla causa del decesso.

Successivamente, a parlare è stata la famiglia dell'attore (un cugino) che ha spiegato che Chapman si è spento nel sonno dopo anni di lotta contro una malattia renale che lo aveva costretto alla dialisi. Un dato che si incastra con un impegno pubblico che aveva abbracciato da tempo: Chapman era portavoce della National Kidney Foundation. Gli sopravvivono la moglie Diana e i loro due figli.

Da buttafuori a icona televisiva

Nato il 16 aprile 1974 a Brooklyn, Chapman era alto due metri e tredici, una stazza imponente che ha caratterizzato sin da subito la sua identità artistica. La storia di come approdò alla televisione ha i contorni di una di quelle traiettorie improbabili che solo certe carriere sanno disegnare. Chapman, infatti, lavorava come buttafuori in uno strip club quando incrociò Tracy Morgan. L'attore rimase colpito da lui e dal suo amico Kevin Brown al punto da portarli entrambi in 30 Rock, dove avrebbero interpretato i fedelissimi del personaggio semi-autobiografico Tracy Jordan. Chapman comparve in 80 episodi della serie, dal 2006 al 2013, costruendo un seguito affezionato in un cast che comprendeva Tina Fey, Alec Baldwin e Jane Krakowski.

Una carriera oltre la serie cult

Oltre a 30 Rock, Chapman aveva collezionato apparizioni in Blue Bloods, The Blacklist e The Good Fight, e aveva fondato Grizz Chronicles, una serie varietà su YouTube. Una carriera che, partita da una porta di un locale notturno, lo aveva portato a diventare uno dei volti più amati del panorama televisivo americano degli anni Duemila.