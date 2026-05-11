Martin Short per la prima volta sulla morte della figlia: “Katherine aveva gravi problemi mentali”

Martin Short rompe il silenzio sulla morte della figlia Katherine, 42 anni: "Ha combattuto a lungo con gravi problemi di salute mentale, un incubo per la famiglia". A pochi giorni dall'uscita del suo documentario su Netflix, Short ha scelto di non tacere.

"Un incubo per la famiglia"

Martin Short ha scelto la televisione per dire quello che finora aveva tenuto dentro. Ospite di CBS News Sunday Morning il 10 maggio, l'attore e comico 76enne ha parlato apertamente della morte della figlia Katherine, scomparsa a febbraio all'età di 42 anni.

"È stato un incubo per la famiglia", ha detto Short, senza giri di parole. "Ma la comprensione è che la salute mentale e il cancro – come quello di mia moglie – sono entrambe malattie. E a volte le malattie sono terminali."

Katherine Short era una professionista della salute mentale: assistente sociale clinica con licenza, lavorava sia in uno studio privato sia per la clinica Amae Health, dove si occupava di supporto alle famiglie, gruppi tra pari e psicoterapia. Aveva una laurea in psicologia e studi di genere alla New York University e un master in social work alla University of Southern California.

Il ritratto di una battaglia lunga

Short non ha evitato il dettaglio che pesa di più: "Mia figlia ha combattuto a lungo con gravi problemi di salute mentale, disturbo borderline di personalità, altre cose. Ha fatto del suo meglio fino a quando non ha più potuto." Katherine era la primogenita dei tre figli che Martin Short e la moglie Nancy Dolman avevano adottato. Dolman morì di cancro alle ovaie nel 2010, a 58 anni, dopo trent'anni di matrimonio. Oliver ha 40 anni, Henry 36.

Il documentario dedicato a lei

A rendere ancora più intensa la settimana di Short è l'uscita imminente di Marty, Life Is Short, documentario Netflix diretto da Lawrence Kasdan che debutta il 12 maggio. Il film ripercorre la carriera e la vita dell'attore attraverso materiali d'archivio e nuove interviste, e secondo CBS News Sunday Morning è dedicato sia a Katherine sia all'attrice Catherine O'Hara, scomparsa il 30 gennaio a 71 anni dopo anni di collaborazione con Short.

In Italia, per supporto psicologico e ascolto in situazioni di crisi è possibile contattare il Telefono Amico (02 2327 2327) o il Telefono Azzurro (19696). Il servizio di salute mentale del Ministero della Salute è raggiungibile al numero verde 800.274.274.