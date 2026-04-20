Patrick Muldoon morto a 57 anni, l’attore di Starship Troopers colpito da infarto

Patrick Muldoon, attore di Starship Troopers, Days of Our Lives e Melrose Place, è morto il 19 aprile per un attacco di cuore. Aveva 57 anni. Due giorni fa aveva annunciato il suo ingresso nel cast di Kockroach con Chris Hemsworth e Zazie Beetz.

Due giorni fa aveva pubblicato un post sui social per condividere la sua gioia. Era entrato nel cast di Kockroach, un progetto ad alto profilo con Chris Hemsworth, Taron Egerton, Alec Baldwin e Zazie Beetz. Il 19 aprile 2026, Patrick Muldoon è morto per un attacco di cuore. Aveva 57 anni.

Attore, produttore, musicista: Muldoon era una di quelle figure che il cinema e la televisione americana consumano spesso in silenzio, salvo ricordarle nel momento peggiore.

Da San Pedro a Hollywood: una carriera costruita sul campo

Nato a San Pedro, in California, Muldoon si era formato alla University of Southern California, dove aveva giocato nella squadra di football dei Trojans. La recitazione era arrivata quasi per caso, ancora durante gli anni del college, con due episodi della sitcom Who's the Boss?. Poi, nel 1991, subito dopo la laurea, un ruolo ricorrente in Bayside School aveva segnato il vero inizio.

La svolta era arrivata con Days of Our Lives, la lunga soap opera americana in cui Muldoon aveva originato il personaggio di Austin Reed, interpretandolo dal 1992 al 1995 e tornandovi tra il 2011 e il 2012. Anni dopo, aveva affiancato il cast di Melrose Place nei panni del villain Richard Hart, dalla terza alla quinta stagione.

Starship Troopers e la carriera da produttore

Sul grande schermo, il nome di Muldoon è legato soprattutto a Starship Troopers, il film di fantascienza diretto da Paul Verhoeven nel 1997, in cui interpretava Zander Barcalow. Un ruolo entrato nell'immaginario collettivo di una generazione.

Negli anni successivi, Muldoon aveva affiancato alla recitazione un'intensa attività di produzione esecutiva, firmando film come The Tribes of Palos Verdes, Arkansas, Marlowe e The Card Counter. Il suo ultimo lavoro come attore, il crime thriller Dirty Hands, era ancora in attesa di distribuzione al momento della sua morte.

Il post di due giorni fa e il progetto interrotto

Quello che rende la notizia ancora più difficile da metabolizzare è la cronologia degli ultimi giorni. Solo quarantotto ore prima della sua morte, Muldoon aveva condiviso la sua soddisfazione sui social per un nuovo traguardo professionale: era stato scelto per entrare nel cast di Kockroach, film dedicato a un crime boss newyorkese, accanto a Chris Hemsworth, Taron Egerton, Alec Baldwin e Zazie Beetz. Il film era già in produzione.