È morto Alex Duong, l’attore di Blue Bloods e Dexter aveva 42 anni

È morto a soli 42 anni Alex Duong, attore e comico diventato noto per il ruolo di Sonny Le nella serie tv americana Blue Bloods. Si è spento domenica mattina dopo un ricovero d’urgenza al St. John’s Hospital di Santa Monica. Da oltre un anno combatteva contro un rabdomiosarcoma alveolare. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla famiglia attraverso la pagina GoFundMe aperta nel febbraio 2025 per aiutarlo a sostenere le spese mediche.

La battaglia contro il rabdomiosarcoma alveolare

A Duong era stato diagnosticato lo scorso anno un rabdomiosarcoma alveolare, un tumore dei tessuti molli raro e particolarmente aggressivo. Tutto era iniziato con forti mal di testa dietro l’occhio che avevano spinto l’attore a cercare cure mediche. La situazione era precipitata quando la massa tumorale aveva compromesso il flusso sanguigno al nervo ottico, causandogli la perdita della vista. Nonostante cicli di chemioterapia, radioterapia e un intervento chirurgico, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Venerdì scorso l’attore è stato ricoverato in shock settico. Secondo quanto raccontato da Hilarie Steele, amica di famiglia, Duong è rimasto vigile fino all’ultimo, riuscendo a salutare la moglie Christina e la figlia Everest, di appena cinque anni, prima di spegnersi circondato dai suoi affetti.

La carriera di Alex Duong

Duong era diventato popolare soprattutto negli Stati Uniti grazie alla partecipazione a numerose serie tv. Aveva recitato in Blue Bloods, ma anche in Dexter, Everybody Hates Chris, 90210, Pretty Little Liars e nella soap The Young and the Restless. Negli ultimi anni si era dedicato sempre più alla stand up comedy, attività che gli aveva permesso di coltivare il rapporto con il suo pubblico. Dopo la diagnosi, molti colleghi gli si erano stretti intorno per sostenerlo. Nell’agosto scorso, a Los Angeles, era stato organizzato uno spettacolo benefico, The Alex Duong Has Cancer In His Eye Comedy Benefit Show, per aiutarlo a raccogliere fondi da destinare alla battaglia contro il cancro. L’attore lascia la moglie Christina e la figlia Everest, nata nel 2021.