Morto a soli 28 anni l’attore Finnian Garbutt. A marzo l’ultimo messaggio: “Fasi finali della mia vita””

Finnian Garbutt è morto all'età di 28 anni. L'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato l'agente di polizia Ryan Power nella serie Hope Street, aveva pubblicato un messaggio sui social il mese scorso nel quale annunciava di essere "nelle fasi finali della vita" a causa di un cancro alla pelle al quarto stadio. Un annuncio che aveva naturalmente scosso i suoi seguaci, lasciando intendere che per lui non ci fosse più molto altro tempo da vivere.

La scoperta della malattia nel 2021

A Finnian, 28 anni, era stato diagnosticato il cancro alla pelle a 25 anni, dopo aver notato un nodulo dietro l'orecchio. In seguito al lockdown dovuto al Covid-19, come specifica Metro in un articolo pubblicato in queste ore sul decesso dell'attore, il suo barbiere si era accorto che il nodulo era cresciuto notevolmente e gli era stato poi diagnosticato un cancro alla pelle al terzo stadio. Quindi in seguito, in particolare nel febbraio 2022, Finnian si era sottoposto a un intervento chirurgico di 12 ore per l'asportazione di 75 linfonodi dal collo e dal viso. Nell'agosto 2024, appena due settimane prima della nascita di sua figlia, gli era stato diagnosticato un melanoma al quarto stadio.

La raccolta di danaro per la moglie e la figlia di 18 mesi

Dal messaggio pubblico di alcune settimane fa, in cui raccontava che avrebbe voluto godersi il tempo con i suoi "fantastici" amici e la sua famiglia, non erano emersi ulteriori sviluppi sul decorso della malattia, fino all'annuncio delle scorse ore, attraverso un comunicato pubblicato anche sulle pagine social: "Ciao a tutti. Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Finnian, avvenuta ieri a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni […] Si è spento serenamente a casa, come desiderava, circondato dalla sua famiglia. Vogliamo ringraziare tutti per il sostegno, le parole gentili e per esserci stati vicini in questo momento così difficile". L'attore aveva creato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la moglie e la figlia di 18 mesi nell'affrontare la vita senza di lui. Una circostanza che ricorda un'altra vicenda recente di grande risonanza, la scomparsa di James Van Der Beek.