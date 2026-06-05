È morto Anthony Head, l’attore di Buffy l’ammazzavampiri aveva 72 anni: 6 mesi fa aveva perso la compagna

È morto a 72 anni Anthony Head, attore noto per i ruoli nelle serie Buffy l’ammazzavampiri e Ted Lasso. Il decesso è legato alle complicazione di una polmonite.

È morto a 72 anni, a causa delle complicazioni legate a una polmonite, Anthony Head, attore diventato noto per i suoi ruoli nella serie Buffy l’ammazzavampiri e Ted Lasso. L’annuncio è arrivato attraverso la famiglia dell’attore. La scomparsa di Head arriva a soli sei mesi da quella della terapista degli animali e attivista per i diritti Sarah Fisher, compagna 61enne dell’attore, morta appena sei mesi fa.

La notizia della morte è stata confermata da un comunicato congiunto pubblicato dalle figlie, le attrici Emily e Daisy Head: "È con il cuore pesante che annunciamo la morte del nostro straordinario padre, Anthony Head. È morto serenamente per complicazioni dovute a una polmonite, circondato dalla sua famiglia".

L’attore era noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del bibliotecario Rupert Giles nella serie tv fantasy che ha come protagonista Sarah Michelle Gellar, andata in onda fino al 2003. Head aveva recitato nella serie solo fino alla sesta stagione, per poi lasciare il cast fisso e tornare solo in qualità di guest star in alcuni episodi girati negli anni successivi. Successivamente aveva invece interpretato il ruolo del perfido Rupert Mannion nella serie tv Ted Lasso, trasmessa da Apple TV. L’attore britannico aveva inoltre interpretato il ruolo del primo ministro in Little Britain e quello di Uther Pendragon nell’adattamento di Merlin proposto dalla BBC.

Head aveva ottenuto la popolarità presso il grande pubblico negli anni Ottanta, quando era stato scelto come protagonista degli spot televisivi di Nescafé Gold Blend insieme a Sharon Maughan. Nato in una famiglia attiva nel mondo del cinema, era figlio del produttore cinematografico Seafield Laurence Stewart Murray Head e della moglie, l’attrice Helen Shingler. Popolare anche il fratello, l’attore e cantante Murray Head.