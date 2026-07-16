È morto Scott Bryce, attore di Law & Order e Così gira il mondo: aveva 68 anni ed era malato di cancro

Addio a Scott Bryce, attore noto per i suoi ruoli in serie tv di successo come Law & Order e Così gira il mondo. A darne notizia il figlio. Aveva 68 anni e gli era stato diagnosticato un tumore allo stomaco e all’esofago.

È morto Scott Bryce, attore noto soprattutto per il ruolo nella serie Così Gira il mondo e Law and Order. Aveva 68 anni. Nell'ottobre 2024 aveva ricevuto la diagnosi di cancro allo stomaco e all'esofago, che di recente si era diffuso anche al cervello con metastasi. Il decesso è avvenuto a New Heaven, nel Connecticut e a darne notizia è stato il figlio Jackson con un post su Instagram.

Nato a New York nel gennaio del 1958, figlio dell'attore di soap Ed Bryce, è cresciuto nel Connecticut. Si è avvicinato al mondo dello spettacolo fin da adolescente, frequentando il gruppo di teatro durante il liceo. La notorietà è arrivata negli anni successivi, quando ha interpretato in modo ricorrente il ruolo di Will Forrest nel sitcom Murphy Brown e ha preso parte al cast di serie tv come ER, Law & Order, Reba e Sex and the City. Tra i suoi ruoli di successo si ricorda anche quello di Craig Montgomery in Così girà il mondo, che interpretò dal 1982 fino al 1987.

Nell'ottobre 2024 ricevette la diagnosi di tumore all'esofago e allo stomaco. A dare notizia della sua morte, avvenuta il 12 luglio, è stato il figlio Jackson. Con un lungo post pubblicato su Instagram ha voluto ricordarlo e ha anche raccontato i suoi ultimi mesi di vita: "Quello che era iniziato come un cancro all'esofago al terzo stadio si è infine diffuso, trasformandosi in metastasi cerebrali che gli hanno tolto la vita. Attraverso la radioterapia, la chemio, l'immunoterapia e ogni singolo momento di dolore, ho visto mio papà affrontare tutto a testa alta". Nonostante le difficoltà, l'attore non ha mai smesso di lottare: "Mi ha guardato negli occhi con tutta la chiarezza che poteva e mi ha detto che credeva ancora di avere una possibilità".