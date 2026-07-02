Tori Spelling: “Ho pianto più per la morte di Shannen Doherty che per quella di mio padre, eravamo tornate amiche”

Tori Spelling, l’indimenticabile Donna di Beverly Hills 90210, racconta quanto sia stato difficile elaborare la notizia della morte di Shannen Doherty, scomparsa a 53 anni a causa di un cancro al seno.

Sebbene non fosse inaspettata, dato che da anni lottava contro il cancro al seno che l’aveva colpita, la morte di Shannen Doherty è stata profondamente dolorosa per le persone che le sono state accanto, soprattutto negli ultimi tempi. A raccontare di averne sofferto profondamente è stata Tori Spelling, l’indimenticabile Donna della serie tv Beverly Hills 90210, sul set della quale le due si erano conosciute. Molto legate ai tempi delle riprese, Shannen e Tori si erano poi allontanate una volta terminato il progetto che le aveva viste debuttare insieme sul piccolo schermo. Negli ultimi anni, però, si erano ritrovate e la morte di Shannen ha comprensibilmente sconvolto l’amica.

"Ho avuto una reazione più emotiva e intensa quando è morta Shannen rispetto a mio padre. Ero più giovane quando è morto papà, parliamo di 20 anni fa. Penso di aver represso ogni sentimento. Non sapevo come affrontare le mie emozioni. Nella mia mente dovevo solo andare avanti. Mio padre era tutto per me. È ancora il mio eroe e penso a lui ogni singolo giorno della mia vita", ha raccontato l’attrice intervenendo nel podcast Inside of You di Michael Rosenbaum.

A provocarle un dolore così forte, addirittura più intenso di quello vissuto per la scomparsa del padre, sarebbe stato anche il fatto di avere realizzato che quanto accaduto aveva colpito una sua coetanea, con la quale aveva condiviso un lungo e importante pezzo di vita:

Forse è perché stiamo invecchiando ed è un po’ come se iniziassi a pensare alla tua morte e a cosa succederà. È come dire: "Aspetta, gli amici della mia età stanno morendo e questo può succedere". Quello è stato difficile. È stato davvero difficile.

Shannen Doherty è morta il 13 luglio 2024, a 53 anni. Si era ammalata nove anni prima, nel 2015, quando aveva ricevuto una diagnosi di tumore al seno. Doherty ha raccontato pubblicamente e con grande dignità il suo percorso di malattia, spendendosi affinché la ricerca contro il cancro continuasse a progredire. Negli anni ha aiutato e ispirato decine di donne che hanno vissuto la sua stessa esperienza e ha prestato il suo volto a diverse associazioni dedicate alla ricerca. Qualche anno prima della scomparsa aveva inoltre denunciato di non essersi potuta curare tempestivamente a causa di un problema burocratico che l’aveva lasciata, per un lungo periodo, priva di assicurazione sanitaria.