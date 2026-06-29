Le cause della morte di Daveigh Chase, Samara in The Ring: “Abuso cronico di sostanze e AIDS”

Svelate le cause della morte di Daveigh Chase, Samara nel film horror The Ring: il medico legale di Los Angeles ha rivelato che l’attrice, 35 anni, ha perso la vita a causa dell’AIDS e dell’abuso cronico di diverse sostanze.

Svelate le cause della morte di Daveigh Chase, attrice celebre per il ruolo di Samara nel film horror The Ring. Secondo i media americani, la 35enne ha perso la vita per "abuso cronico di sostanze" e AIDS. Il padre, John Schwallier, aveva raccontato che la figlia lottava con la tossicodipendenza da quando aveva 13 anni e che aveva vissuto da senzatetto vicino all'ospedale di Los Angeles, dove è poi morta.

Daveigh Chase morta di AIDS e abuso di sostanze

La notizia della morte di Chase è stata data lo scorso 17 giugno da TMZ e confermata dal fidanzato Jose Hernandez. L'uomo aveva spiegato che le era stata diagnosticata una meningite e gravi infezioni del sangue, che avevano portato un rapido peggioramento delle condizioni di salute. Ha anche aggiunto che era stata ricoverata a inizio mese per malnutrizione. A distanza di più di 10 giorni dalla morte, il referto del medico legale di Los Angeles ha rivelato con certezza le cause della morte: AIDS e di "altre patologie significative", tra cui "l'abuso cronico di diverse sostanze".

I problemi di dipendenza e le parole dei genitori

Dopo la morte della figlia, i genitori hanno rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le sue condizioni, nonostante i rapporti non fossero del tutto sereni: quando aveva 19 anni l'attrice era andata via di casa dopo un'accesa lite con la madre. Il padre ha raccontato al New York Times che Chase lottava contro la tossicodipendenza da quando aveva 13 anni e che viveva in condizioni di estrema povertà vicino all'ospedale di Los Angeles. Verso la fine del 2025, sui social era circolato un video (poi rimosso) che la mostrava scheletrica e quasi priva di sensi.

"Cercava droga e frequentava cattive compagnie. Non l'ho mai cacciata di casa", ha invece svelato la madre in un'intervista al Daily Mail, rivelando che alla figlia erano stati prescritti ossicodone e altri antidolorifici dopo un incidente in moto nel 2016, che avevano poi causato problemi di tossicodipendenza.