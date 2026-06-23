La madre di Daveigh Chase: “L’ultima volta che la vidi era in carcere, la dipendenza dalla droga dopo un incidente”

È disperata la madre dell’attrice che interpretava Samara nel film The Ring. Cathy Chase non vedeva la figlia dal 2019. Aveva perso le sue tracce. Poi la devastante notizia della sua morte.

Daveigh Chase con la madre Cathy

La madre di Daveigh Chase commenta la tragica scomparsa della figlia. L'attrice, che conquistò la fama dopo avere interpretato Samara nel film The Ring, si è spenta a 35 anni. A causare la morte il verificarsi di una sepsi dopo avere contratto la meningite. L'attrice era ricoverata in un ospedale a Los Angeles. Il decesso è avvenuto in uno stato di malnutrizione. Nei giorni scorsi, il padre ha dichiarato che la figlia da tempo viveva come una senzatetto e che aveva avuto una vita in salita perché sin dalla giovane età aveva sviluppato delle dipendenze. In queste ore, è intervenuta anche la madre. La sua versione non è stata meno drammatica.

Morta Daveigh Chase, il dolore della madre

Cathy Chase, madre dell'attrice, ha rotto il silenzio in queste ore. Ha rilasciato un'intervista al Daily Mail nella quale ha ammesso che non vedeva sua figlia dal lontano 2019. Quando ha notato i primi articoli che parlavano della morte di Daveigh era convinta che si trattasse di una fake news, il tentativo di siti minori di fare dei click facili ricorrendo a un'attrice che un tempo è stata straordinariamente nota. Poi, però, si è accorta che anche le fonti che reputava più attendibili lanciavano la notizia. Così, ha compreso che sua figlia non c'era più. Nonostante la trentacinquenne si fosse allontanata dalla famiglia, la madre Cathy tentava regolarmente di avere notizie di lei, cercando anche solo una piccola traccia sui social. Il 16 giugno ha trovato la terribile notizia: "Ero devastata". In preda alla disperazione, è uscita in giardino in cerca di aria e ha lanciato un urlo straziante: "Urlavo no, no, no, no. Spero che la sua anima mi abbia sentito".

Le dipendenze e il carcere

Daveigh Chase, la star di The Ring

Il calvario di Daveigh Chase ha avuto inizio una decina di anni fa, quando ebbe un incidente in moto che causò un infortunio alla schiena. Iniziò ad assumere antidolorifici e da lì sviluppò una dipendenza: "Subito dopo si mise alla ricerca di droghe e faceva festa con le persone sbagliate". Nel 2019, l'attrice fu arrestata. A ottobre di quello stesso anno, la madre andò a trovarla in carcere e rimasero d'accordo che sarebbe andata a prenderla una volta rilasciata. Purtroppo sbagliò il giorno: "Non sapevo che l'avessero rilasciata un giorno prima del previsto. Non riesco a smettere di darmi la colpa per questo. Andò a vivere in strada dopo essere stata rilasciata". E da allora non l'ha più vista. La donna ha assicurato di non avere mai cacciato di casa sua figlia. Al contrario, sperava che tornasse da lei. Lo scorso 16 giugno c'era anche Cathy accanto al corpo senza vita dell'attrice: "Abbiamo pregato vicino a lei. Sono grata di avere potuto condividere questo con lei".