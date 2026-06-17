È morta Daveigh Chase, Samara nel film horror The Ring: aveva 35 anni

Addio a Daveigh Chase, attrice nota per il ruolo di Samara Morgan nel film horror The Ring. Aveva 35 anni. A darne notizia TMZ. Era sua la voce del personaggio di Lilo nel film Disney Lilo & Stich. Era ricoverata in ospedale e sarebbe morta a causa di una meningite e un’infezione del sangue.

È morta Daveigh Chase, attrice nota per il suo ruolo di Samara Morgan nel film horror The Ring. Aveva 35 anni. A darne notizia il fidanzato a TMZ. Il decesso è avvenuto nella giornata del 16 giugno e sarebbe stato causato da una meningite e da un'infezione al sangue. Nel corso della sua carriera, ha doppiato anche il personaggio di Lilo nel classico Disney Lilo & Stich.

Nata a Las Vegas nel 1990, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come doppiatrice, dando voce al personaggio di Chihiro Ogino nell'anime giapponese La Città Incantata. Un anno più tardi, all'età di 12 anni, ottenne il suo ruolo più celebre, quello di Samara Morgan nel film horror The Ring diretto da Gore Verbinski. Grazie alla sua interpretazione vinse il premio come ‘miglior cattiva' agli MTV Movie Award. Sempre nel 2002 tornò nel mondo del doppiaggio prestando la voce al personaggio di Lilo nel film Disney Lilo & Stich. Anche questo progetto le valse un riconoscimento. Tra i suoi ruoli si ricordano anche quello in Donnie Darko, Sabrina vita da strega, ER e Rhonda Volmer nella serie Big Love.

Stando a quanto riporta TMZ, Chase era ricoverata in ospedale a Los Angeles da inizio giugno per malnutrizione. Le sue condizioni sarebbero precipitate lo scorso martedì, il 16 giugno, a causa di una meningite e di un'infezione al sangue, che le ha provocato setticemia e ha portato il suo organismo al collasso. Al suo fianco il fidanzato David, che ne ha dato notizia e che ha aperto una raccolta fondi in suo onore.

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"La mia fidanzata è sempre stata una luce nella mia vita", si legge nella pagina GoFundMe. "Le sue condizioni sono diventate critiche e i medici mi hanno detto che poteva non rimanerle molto tempo. Tutto ciò che ha sempre desiderato era un posto dove potessimo vivere insieme, sentirci al sicuro ed essere felici", ha continuato sulla pagina.