Daveigh Chase di The Ring morta da senzatetto lascia un’eredità di 400mila dollari, la madre vuole amministrarla

Stando ai documenti depositati in tribunale, Daveigh Chase ha lasciato un patrimonio di circa 400mila dollari in beni personali. L’attrice, nota per il ruolo di Samara in The Ring, è morta lo scorso 16 giugno all’età di 35 anni per AIDS e uso di droghe e da anni viveva senza fissa dimora.

Daveigh Chase ha lasciato un patrimonio di circa 400mila dollari in beni personali. L'attrice, nota per il ruolo di Samara in The Ring, è morta lo scorso 16 giugno all'età di 35 anni per AIDS e uso di droghe. Negli ultimi anni aveva vissuto senza fissa dimora e con diverse difficoltà personali, senza lasciare testamento. A far emergere la questione è stato il New York Times.

Secondo i documenti legali, depositati lo scorso 8 luglio presso il tribunale di Los Angeles, Chase aveva un patrimonio personale dal valore di circa 400mila dollari. L'attrice, 35 anni, non è mai stata sposata e non aveva figli. I parenti più vicini sono i genitori, il padre John Schwallier e la madre Cathy. Quest'ultima, visto che la figlia non ha lasciato nessun testamento, ha presentato istanza al tribunale per essere nominata amministratrice dell'eredità.

Dopo la morte della figlia, i genitori hanno rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le sue condizioni, nonostante i rapporti non fossero del tutto sereni: quando aveva 19 anni l'attrice era andata via di casa dopo un'accesa lite con la madre. Il padre ha raccontato al New York Times che Chase lottava contro la tossicodipendenza da quando aveva 13 anni e che viveva in condizioni di estrema povertà vicino all'ospedale di Los Angeles. Verso la fine del 2025, sui social era circolato un video (poi rimosso) che la mostrava scheletrica e quasi priva di sensi. "Cercava droga e frequentava cattive compagnie. Non l'ho mai cacciata di casa", ha invece svelato la madre in un'intervista al Daily Mail, rivelando che alla figlia erano stati prescritti ossicodone e altri antidolorifici dopo un incidente in moto nel 2016, che avevano poi causato problemi di tossicodipendenza.