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È morto Michael Byrne, attore in Harry Potter e Indiana Jones: “L’ex moglie si prendeva cura di lui”

L’attore Michael Byrne si è spento a 82 anni. Tra i ruoli interpretati nella sua lunga carriera quello del mago oscuro Gellert Grindelwald in Harry Potter e i doni della morte e quello del colonnello Vogel nel film Indiana Jones e l’ultima crociata.
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A cura di Daniela Seclì
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È morto Michael Byrne. L'attore, che nel corso della sua lunga e brillante carriera ha partecipato a film di successo come Indiana Jones, Harry Potter e Braveheart – Cuore impavido, aveva 82 anni. Il decesso è avvenuto lo scorso 20 giugno, ma non è stata diffusa né la causa della morte, né il luogo in cui l'attore si trovava quando si è spento. L'unico dettaglio trapelato sulle pagine del Guardian è che la sua ex moglie, Carole Nimmons, si è presa cura di lui nei momenti finali della sua vita. Lascia le figlie Tara e Bryony e i nipoti Tom, Chloe and Jasmine.

Da Harry Potter a Indiana Jones, i film più famosi in cui ha recitato

Nel corso della sua carriera, è riuscito a brillare anche quando non aveva un ruolo da protagonista. Coloro che hanno amato la saga di Harry Potter, lo ricorderanno nei panni di Gellert Grindelwald nei Doni della Morte – Parte 1. Interpretava uno dei più potenti maghi oscuri di tutti i tempi che – tenuto in pugno da Voldemort – tradisce Albus Silente, nonostante il rapporto che lo legava a lui. E poi era il Colonnello Vogel nel film Indiana Jones e l'ultima crociata. Altri progetti a cui ha preso parte sono Diana – La storia segreta di Lady D, D'Artagnan e Mortdecai. Nel 2023, il ruolo più recente. È apparso nella serie Bodies.

Con Naomi Watts sul set di Diana – La storia segreta di Lady D
Con Naomi Watts sul set di Diana – La storia segreta di Lady D

La carriera iniziata a 17 anni

Classe 1943, Michael Byrne ha iniziato la sua carriera in TV negli anni '60. Nel corso dei primi dieci anni di lavoro come attore, ha preso parte a diverse serie tv come No hiding place, New Scotland Yard e Thriller. Pian piano sono arrivati ruoli sempre più di primo piano, fino a prendere parte ai film già citati e ad altri come James Bond – Il domani non muore mai. Ma l'attore ha messo a segno un successo dietro l'altro anche a teatro. Ha recitato in tantissimi spettacoli come Molto rumore per nulla, Death and the Maiden, Il giardino dei ciliegi e Romeo e Giulietta.

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