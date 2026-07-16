Chi era Alessandro Medici di Temptation Island: età, lavoro e causa della morte dell’ex concorrente

Si è spento all’età di 53 anni Alessandro Medici, uno dei protagonisti dell’edizione 2020 di Temptation Island. La scomparsa, causata forse da un infarto nella mattinata del 16 luglio 2026, è stata confermata dall’ex compagna Sofia Calesso, che ha voluto dedicargli un ultimo saluto sui social: “Vivrai sempre dentro di me”.

Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island 2020, è morto a 53 anni nella mattinata del 16 luglio. A dare per primo la notizia è stato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sul suo portale, riportando le testimonianze di alcuni compaesani che lo avevano incrociato in un bar la sera precedente. Poche ore dopo, la conferma è arrivata direttamente dal profilo Instagram dell'ex compagna Sofia Calesso, che ha condiviso una sua foto insieme al suo cane. L'uomo, stroncato forse da un infarto, lascia la madre, i fratelli, i due figli Christian e Giulia e tre nipoti. I funerali si terranno sabato 18 luglio a Castel del Piano, la frazione alle porte di Perugia in cui viveva e lavorava.

Chi è Alessandro Medici

Alessandro Medici, nato nel 1973, non era solo un volto televisivo. Nella vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori di Mediaset, era molto conosciuto nella sua comunità a Castel del Piano (Perugia), dove lavorava come macellaio. Dal suo profilo Instagram ufficiale, dove contava oltre 57mila follower, emergeva chiaramente il ritratto di un uomo con passioni semplici ma vissute con grande dedizione. Nella sua biografia social si definiva infatti: "Gym Addicted" e "Karaoke Singer". Due grandi passioni che condivideva spesso con i suoi seguaci: l'amore per l'allenamento fisico e la palestra, e quella per il canto e la musica da intrattenimento, in particolare il karaoke. Sempre sui social emergeva il suo lato più dolce e protettivo, quello legato alla famiglia. Medici era un papà e un nonno legato ai suoi affetti. Proprio in occasione della nascita del suo terzo nipotino, Nicholas, aveva condiviso un post per dare il benvenuto alla sua "terza meraviglia", che andava a unirsi ai piccoli Penelope ed Enea.

Alessandro Medici insieme al suo cane

La vita privata: la relazione con Sofia e la rottura nel 2025

La popolarità Alessandro Medici era legata alla sua tormentata storia d'amore con Sofia Calesso, con la quale aveva deciso di partecipare a Temptation Island nel 2020. La loro fu un'esperienza breve ma intensisa: dopo soli cinque giorni nei rispettivi villaggi, fu proprio Alessandro a chiedere un falò di confronto immediato, ferito dalle parole della compagna sui presunti tradimenti reciproci. Nonostante le recriminazioni e un passato sentimentale burrascoso, i due decisero di uscire mano nella mano dal programma, promettendosi addirittura le nozze per il 2023. Matrimonio che avrebbe dovuto vedere come testimoni d'eccezione un'altra coppia del reality, quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Alessandro Medici con Antonella Elia, Pietro Delle Piane e Sofia Calesso

I progetti di vita insieme si sono però interrotti a settembre del 2025. A segnare la fine definitiva del loro amore, durato quasi dieci anni, è stato un dramma privato indescrivibile: la perdita di un figlio che Sofia aspettava, avvenuta a poche settimane dalla scoperta della gravidanza. Un dolore che la stessa Sofia aveva confessato di non essere riuscita a superare, finendo per logorare il rapporto con il compagno. Nonostante la separazione e la fine della loro convivenza, l'affetto profondo tra i due non si era mai spento.