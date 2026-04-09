È morto Michael Patrick, l’attore de Il Trono di Spade aveva 35 anni: era malato da tempo

Il mondo del cinema e della serialità piange la morte di Michael Patrick, attore e scrittore irlandese noto anche per la sua partecipazione alla sesta stagione de Il Trono di Spade. A dare la notizia sua moglie Naomi Sheehan: aveva contratto una forma incurabile di malattia del motoneurone.

Il mondo del cinema e della serialità piange la scomparsa di Michael Patrick, attore e scrittore irlandese noto anche per la sua partecipazione alla sesta stagione de Il Trono di Spade. L’artista si è spento all’età di soli 35 anni in un hospice dell’Irlanda del Nord, aveva contratto una forma incurabile di malattia del motoneurone. La notizia è stata data dalla moglie, Naomi Sheehan, che ha voluto salutare il compagno con un messaggio pubblico: "Le parole non possono descrivere quanto siamo distrutti. Mick è andato via serenamente, circondato dall’amore della sua famiglia e degli amici".

Le cause della morte di Michael Patrick

A Michael Patrick era stata diagnosticata la malattia del motoneurone (MND) il 1° febbraio 2023. Si tratta di una patologia neurologica degenerativa che colpisce i nervi responsabili del movimento, privando gradualmente il corpo della capacità di camminare, mangiare e respirare. Nonostante la gravità della condizione (lo scorso febbraio l'attore aveva confessato sui social che i medici gli avevano prospettato un solo anno di vita), l'attore non aveva mai perso il suo spirito vitale. "Ho ancora molto per cui vivere e molti progetti pianificati", aveva scritto nel suo ultimo post su Instagram.

Non solo Game of Thrones: la carriera tra recitazione e scrittura

Noto anche per l'apparizione nel settimo episodio della sesta stagione del Trono di Spade, nel quale interpretava una comparsa, Michael Patrick era un talento poliedrico dell'industria britannica. Tra i suoi lavori più recenti si annoverano le serie Blue Lights, This Town e The Spectacular. Fondamentale nella sua carriera è stata la collaborazione con la BBC per la serie My Left Nut, di cui è stato co-autore portando sul piccolo schermo i suoi ricordi d'adolescenza. Formatosi all'Università di Cambridge e membro della storica compagnia comica Footlights, era considerato dai colleghi un "titano" per il suo talento.

Michael Patrick in Game of Thrones 6, fonte: Reddit

Nel suo tributo, la moglie Naomi ha citato una frase di Brendan Behan che suo marito ripeteva spesso e che oggi risuona come una sorta di testamento spirituale: "Le cose più importanti da fare al mondo sono avere qualcosa da mangiare, qualcosa da bere e qualcuno che ti ami. Quindi, non pensateci troppo. Mangiate. Bevete. Amate".