È morto Tom Kane, attore e doppiatore di Star Wars e Le Superchicche: aveva 64 anni

Il mondo del cinema e dell’animazione piange la scomparsa di Tom Kane. L’attore e doppiatore statunitense si è spento all’età di 64 anni: era stato al voce del Maestro Yoda in Star Wars, di Wolverine e del Professor Utonium nelle Superchicche.

Il mondo del cinema e dell'animazione piange la scomparsa di Tom Kane. L'attore e doppiatore statunitense, la cui voce ha accompagnato l'infanzia di milioni di appassionati, si è spento all'età di 64 anni. A dare il triste annuncio è stata la sua agenzia, la Galactic Productions, attraverso un comunicato ufficiale diffuso su Facebook.

"Oggi diciamo addio a Tom Kane, un doppiatore leggendario il cui lavoro ha plasmato l'infanzia e l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Dalle sue indimenticabili interpretazioni in ‘Star Wars‘ alle innumerevoli serie animate, documentari e videogiochi, Tom ha portato saggezza, forza, umorismo e cuore in ogni ruolo", le parole contenute nella nota.

Da Yoda a Le Superchicche: la carriera di Tom Kane

Nato a Kansas City, Tom Kane ha iniziato a lavorare nel mondo del doppiaggio a soli 15 anni, costruendo una carriera straordinaria. Per tutti i fan di Star Wars, la sua voce rimarrà per sempre legata a personaggi immortali: è stato l'interprete del Maestro Yoda nell'acclamata serie animata Star Wars: The Clone Wars ed è sceso in campo sul grande schermo prestando la voce all'Ammiraglio Ackbar nel film Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Tom Kane, attore e doppiatore in Star Wars

Ma il talento di Kane ha attraversato trasversalmente la cultura pop. Tra le sue interpretazioni più celebri c'è anche quella di Wolverine e del Professor Utonium, il papà-scienziato delle Superchicche, ruolo che ha ricoperto dal 2016 al 2019. L'attore è stato inoltre una colonna portante dell'industria dei videogiochi, prestando la sua inconfondibile voce a titoli di enorme successo come le saghe di Call of Duty, Lego Star Wars, Marvel Future Revolution e Harry Potter: Il Risveglio della Magia.

Tom Kane nella sua ultima foto con "Le Superchicche"

La vita privata del doppiatore

Oltre ai traguardi artistici, l'agenzia ha voluto ricordare lo straordinario spessore umano dell'attore, da sempre impegnato nel sociale insieme alla moglie Cindy. Kane era infatti padre di una grandissima famiglia composta da nove figli: tre biologici e sei accolti con amore attraverso i canali dell'adozione e dell'affido.