Wonderwell, l’ultimo film di Carrie Fisher arriva in Italia: è stato girato tra Umbria, Toscana e Cinecittà

Trentadue anni dopo Il ritorno dello Jedi, Carrie Fisher aveva ancora qualcosa da dire al cinema. Non con la spada laser, non con le trecce ai lati della testa, ma con un ruolo in un film indipendente girato nel cuore dell'Italia, tra colline umbre e gli studi di Cinecittà. Wonderwell, il suo ultimo lavoro sul set prima della morte avvenuta nel dicembre 2016, arriva nelle sale italiane il 30 aprile, distribuito da Thalia Film e Blue Film.

Un film che nasce in Italia, ma parla al mondo

C'è qualcosa di paradossale – e per questo affascinante – nel fatto che l'ultima apparizione cinematografica di una delle icone più americane di Hollywood sia integralmente ambientata e prodotta in Italia. Wonderwell è stato girato tra Umbria, Toscana e gli storici studi di Cinecittà, con una maggioranza di maestranze italiane coinvolte nella lavorazione. Un budget da circa 40 milioni di dollari, una produzione a tutti gli effetti statunitense, ma con un'anima profondamente mediterranea.

Il film combina elementi fantasy e coming-of-age in una storia che i distributori definiscono capace di "parlare a pubblici diversi". Accanto a Fisher, il cast include Rita Ora, Keira Wilward (presente alla prima romana) e Nell Tiger Free, già nota al grande pubblico per Il Trono di Spade. Completano il quadro Megan Dodds e Vincent Spano.

Tra i produttori figura Fred Roos, scomparso nel 2024, nome leggendario del cinema americano: casting director e produttore di riferimento per Francis Ford Coppola, con cui ha collaborato a Il Padrino – Parte II (Premio Oscar), Apocalypse Now e The Conversation. La sua presenza nel progetto non è un dettaglio biografico marginale: è il segno di una produzione che ambiva a qualcosa di più del semplice film di genere.

La serata evento e come vederlo

Per il lancio italiano, i distributori hanno scelto la strategia dell'evento. Il 30 aprile alle 20:30 il Cinema Adriano di Roma ospiterà la première, alla presenza di ospiti e stampa. Sarà presente anche Kiera Milward, protagonista del film, disponibile per interviste fino al 1° maggio.

Una scelta distributiva da segnalare: Wonderwell uscirà in lingua originale con sottotitoli in italiano, per preservare l'autenticità delle performance. Non un dettaglio da poco, in un paese che storicamente preferisce il doppiaggio.

Perché Carrie Fisher, ancora

Quello di Fisher non è un cameo celebrativo né un tributo postumo costruito a tavolino. È un'interpretazione che esiste nel film nella sua interezza, consegnata al pubblico così com'è – senza aggiunte digitali, senza restauri. Per chi vuole ricordare cosa significasse vederla recitare al di fuori dell'universo di Star Wars, Wonderwell è probabilmente l'ultima occasione che il cinema potrà offrire.