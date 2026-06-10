Cinema Revolution e Cinema in Festa 2026: le sale aderenti in Italia e quali film vedere a 3,50 euro

Cinema in Festa 2026 segna il ritorno, per l’ottava edizione, dell’iniziativa inserita nella maxi campagna Cinema Revolution. Da lunedì 15 a giovedì 18 giugno sarà possibile vedere tutti i film in programmazione al costo di 3,50 euro. L’elenco dei titoli e il sito dove è possibile consultare le sale aderenti.

Cinema in Festa 2026 segna il ritorno dell'iniziativa promossa per l'ottava edizione da ANEC e ANICA con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. Da lunedì 15 a giovedì 18 giugno, nelle sale aderenti di tutta Italia, sarà possibile vedere tutti i film in programmazione al costo di 3,50 euro.

I film che si potranno vedere a giugno a 3,50€

Il progetto prevede quattro giorni al prezzo scontato di 3,50€ in due finestre stagionali, a giugno e settembre 2026, per tutti i film italiani e i blockbuster americani (qui la lista completa). L’appuntamento di giugno offrirà i titoli più attesi della stagione, tra cui Disclosure Day di Steven Spielberg, il nuovo capitolo dell'amata saga d'animazione Toy Story 5, prodotto da Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures, oltre ai titoli di punta ancora in sala come Scary movie, Backrooms, Michael, Obsession, Master of Universe, Amarga Navidad.

Le sale che aderiscono all'iniziativa

L'elenco delle sale che aderiscono all'iniziativa Cinema in Festa è disponibile in base alla Regione di riferimento sul sito ufficiale. Basterà inserire la Regione nell'apposita barra di ricerca e selezionare il cinema in cui si preferisce usufruire del prezzo scontato nei giorni previsti dall'evento speciale.

La lista completa dei film

Toy Story 5

Michael

Masters of the Universe

Obsession

Savage House

No Good Men

The Mandalorian and Grogu

Amarga Navidad

Disclosure Day

Romería – Il mare di ricordi

Il Bacio della Donna Ragno

La cronologia dell'acqua

Il Prigioniero

Le bambine

Ti auguro ogni bene

Allora balliamo

Ricchi… da morire – Delitti in famiglia

Corpi Mutanti

Rufus, Il Draghetto Marino Che Non Sapeva Nuotare

HEN – Storia di una gallina

Principessa Mononoke (Studio Ghibli)

Scary Movie

Still Walking – Camminando in un giorno d'estate

Stand by Me – Ricordo di un'estate

Cinema Revolution 2026 dal 19 giugno al 20 settembre

L'iniziativa si inserisce nella maxi campagna Cinema Revolution – Che Spettacolo L’Estate, che negli ultimi anni ha trasformato l'estate italiana in una grande occasione per vedere e recuperare film italiani ed europei. I grandi blockbuster o i film hollywoodiani ed extra-europei sono esclusi da questa promozione e si pagano a prezzo pieno. Il periodo di copertura è di circa tre mesi, dal 19 giugno al 20 settembre, e le sale dei cinema aderenti sono consultabili sul sito ufficiale.