Cinema in festa 2026: da oggi i biglietti a 3,50€ per vedere film come Disclosure Day, Toy Story 5 e Backrooms

Parte oggi lunedì 15 giugno l’iniziativa Cinema in Festa 2026 che durerà fino a giovedì 18 giugno 2026. Il prezzo del biglietto costerà solo 3,50€ e il palinsesto include sia le uscite più attese di giugno e i blockbuster americani, come Disclosure Day di Spielberg e Toy Story 5, sia Horror, Commedie e film d’Autore come Backrooms, Scary Movie e Obsession. Per controllare le sale aderenti, andare sul sito ufficiale e inserire la Regione di interesse.

Parte oggi lunedì 15 giugno l'iniziativa Cinema in Festa 2026 che durerà fino a giovedì 18 giugno, garantendo sconti speciali per 4 giorni. Il prezzo del biglietto costerà solo 3,50€ per tutti i film in programmazione nelle sale aderenti. Il palinsesto include sia le novità appena uscite sia i successi più forti del momento. Per le sale aderenti, poiché l'elenco è lunghissimo e copre l'intero territorio nazionale, il modo più rapido per verificare il cinema più vicino è andare sul sito ufficiale e inserire la Regione di appartenenza.

Per i formati speciali come IMAX, ScreenX o 3D potrebbero essere applicati i normali supplementi previsti dai singoli cinema, sempre meglio informarsi prima di andare al cinema. Finita questa quattro giorni, dal 19 giugno partirà Cinema Revolution, che manterrà il prezzo a 3,50€ per tutta l'estate, ma solo per i film italiani ed europei. I grandi blockbuster hollywoodiani fanno parte solo dell'iniziativa Cinema Festa, prevista a giugno e settembre 2026 per quattro giorni.

I film e le sale del Cinema in Festa 2026: cosa vedere e dove

I film che è possibile vedere al prezzo scontato di 3,50€ sono le uscite più attese di giugno e i blockbuster americani, tra i quali:

Disclosure Day (il nuovo attesissimo film di Steven Spielberg)

Toy Story 5 (il nuovo capitolo Pixar/Disney)

Michael (il biopic su Michael Jackson)

The Mandalorian and Grogu

Masters of the Universe

e ancora Horror, Commedie e film d'Autore come:

Backrooms (horror campione d'incassi del momento)

Scary Movie (il grande ritorno della saga)

Obsession

Ricchi… da morire – Delitti in famiglia

Il Bacio della Donna Ragno

Romería – Il mare di ricordi

Aderiscono all'iniziativa oltre 3.000 schermi in tutta Italia, incluse le grandi catene (come UCI Cinemas e The Space Cinema) e moltissimi cinema indipendenti o storici di ogni città. La lista è davvero lunga quindi sempre meglio andare sul sito ufficiale, inserire la Regione e provincia nella barra di ricerca per controllare le sale disponibili nella zona di interesse.

Il botteghino della settimana: al primo posto c'è Spielberg

La classifica Cinetel nella settimana dall'8 al 14 giugno mostra i titoli più visti. Il nuovo film di fantascienza Disclosure Day di Spielberg, già primo al box office americano con 44 milioni di dollari, conquista la vetta italiana dopo i primi cinque giorni di programmazione con quasi due milioni di euro e 236.406 presenze. Scende dal primo al secondo posto, Scary Movie dei fratelli Wayans con un totale di 3.192.200. Passa in terza posizione l'horror Backrooms di Kane Parsons che fino ad ora ha incassato in Italia 4.211.900 euro. Stabile al quarto posto Obsession di Curry Barker che totalizza 4.027.500 euro. Quinto posto per il BTS World Tour Arirang In Busan: Live Viewing, concerto della celebre boy band sudcoreana che ha incassato 257.000 euro in due giorni nei cinema. A seguire: Masters of the Universe di Travis Knight (184.483 euro), il campione di incassi Michael, sulla vita di Michael Jackson, che arriva a 25.166.554,31, Sacro Cuore – Il suo regno non avrà mai fine (623.908), The Mandalorian and Grogu (3.272.832 euro) e al decimo posto resiste Il diavolo veste Prada 2, che ha incassato in tutto 31.833.586 euro.