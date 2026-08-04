Non c’è pace per Spider-Man: Brand New Day: sale evacuate dopo risse, spray urticanti e flatulenze

Non c’è pace per il film Spider-Man: Brand New Day, le sale di alcuni cinema nel mondo sono state evacuate a seguito di risse per tentati spoiler, presunti spray urticanti e flatulenze improvvise, che hanno costretto gli spettatori ad abbandonare la visione prima del finale. La pellicola di Destin Daniel Cretton continua a macinare incassi record ma anche imprevisti durante la visione.

Zendaya con una sala di Spider–Man

Non c'è pace per il film Spider-Man: Brand New Day, le sale di alcuni cinema nel mondo sono state evacuate a seguito di risse per tentati spoiler, presunti spray urticanti e flatulenze improvvise, che hanno costretto gli spettatori ad abbandonare la visione prima del finale. La pellicola di Destin Daniel Cretton con Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo e Jon Bernthal continua a macinare incassi ma anche molti imprevisti durante la visione.

La notizia dell'allarme lanciato nel cinema King di Palermo è appena di ieri. Stando alle ricostruzioni del pubblico presente, la proiezione del film sarebbe stata interrotta all'improvviso a causa di ripetuti colpi di tosse e il sospetto che qualcosa si stesse propagando nel sistema di areazione. Sembra che l'ipotesi più plausibile fosse la propagazione (accidentale o meno è da capire) di piccole quantità di spray al peperoncino, che avrebbe raggiunto più di uno spettatore ma non causato malori gravi. Rapide indisposizioni rientrate senza nemmeno richiedere il supporto ospedaliero. Tanto spavento, uno spettacolo lasciato incompleto e l'esperienza infelice finita su tutti i giornali il giorno dopo.

Non sono andati meglio, ma senza dubbio erano più in sicurezza, gli spettatori di una sala di Cartagena, in Colombia, che si stavano godendo il nuovo film di Spider-Man durante il fine settimana, quando improvvisamente sono stati tramortiti da un odore nauseabondo e sono usciti di corsa dal teatro. Lo stesso Spider-Man pare sia stato visto correre verso l'uscita visibilmente disgustato, ma poi hanno scoperto che era solo un cosplayer di Peter Parker. TMZ riporta che alcuni spettatori si sono fatti forza e sono rientrati in sala per cercare di finire il film, ma la maggior parte se n'è andata prima dei titoli di coda.

In India invece sarebbe avvenuta una rissa in sala a causa di uno spoiler, ma il video e le cause reali mancano di fonti abbastanza certe per poter essere riportate in modo cristallino. Sta di fatto che secondo un video condiviso prima dal profilo X @globalsocialnews e poi diventato virale in rete, un gruppo di persone erano sedute intorno a un uomo che pare stesse rivedendo Spider-Man: Brand New Day per la seconda volta con la sua compagna. All'ennesimo spoiler condiviso e non gradito, sarebbero arrivati alle mani, com'è possibile vedere nel video condiviso dal profilo in questione e finito su molti quotidiani internazionali. A quanto pare, l'uomo ragno è riuscito a creare tele robuste per i suoi nemici ma non abbastanza per il suo pubblico, distratto da altro nei modi più impensabili.