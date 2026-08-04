È morta Mary Rivera, la “Lola” di Ned Leeds in Spider-Man: No Way Home: aveva 82 anni

Mary Rivera, attrice di origine filippina, si è spenta all’età di 82 anni a Honolulu dopo un ictus. È diventata celebre in tutto il mondo grazie al ruolo della “Lola” (che vuol dire “nonna” in lingua tagalog) di Ned Leeds in Spider-Man: No Way Home con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Mary Rivera, l'attrice che in Spider-Man: No Way Home ha interpretato la simpatica e severa Lola, la nonna di origini filippine del migliore amico di Peter Parker, Ned Leeds (interpretato da Jacob Batalon). Si è spenta all'età di 82 anni. Come rivelato dalle ricostruzioni di TMZ, l'attrice è deceduta il 15 aprile a Honolulu, alle Hawaii. La notizia è stata resa nota solo di recente dalla famiglia. Rivera era stata ricoverata in ospedale a seguito di un ictus che l'aveva portata al coma. Di fronte al quadro clinico critico e alle scarse probabilità di ripresa prospettate dai medici, i familiari hanno dovuto prendere la dolorosa decisione di staccare le macchine che la tenevano in vita.

Dalla carriera radiofonica alla scena cult con Andrew Garfield

Nata nelle Filippine nel 1943 e poi emigrata negli Stati Uniti, Mary Rivera ha vissuto una vita ricca di impegni al servizio della sua comunità. Prima dell'inaspettata parentesi a Hollywood, aveva lavorato come speaker radiofonica, insegnante e missionaria per la chiesa. La svolta cinematografica è arrivata quasi per caso in età avanzata. Nel 2020, durante la fase di casting per il terzo film di Spider-Man targato Sony e Marvel Studios, la produzione aprì le selezioni per trovare un'anziana donna di origini filippine che parlasse correntemente sia l'inglese che il tagalog. Spinta dai familiari e dai nipoti – da sempre convinti del suo talento spigliato -, la donna decise di inviare un provino video.

Quella candidatura si trasformò in una delle sue più grandi soddisfazioni: Mary Rivera venne scelta per recitare al fianco dei grandi nomi del cinema internazionale come Tom Holland, Zendaya, Tobey Maguire, Andrew Garfield e lo stesso Jacob Batalon.

Mary Rivera nella scena iconica delle ragnatele insieme a Andrew Garfield e Jacob Batalon.

La sua presenza sul set diede vita a quello che, secondo il parere di chi scrive, fu uno dei momenti comici più riusciti dell'intero cinecomic: la scena in cui "Lola", che in lingua tagalog significa nonna, per nulla turbata dal trovarsi un supereroe in salotto, si rivolge in lingua tagalog all'Uomo Ragno di Andrew Garfield chiedendogli di pulire le ragnatele dal soffitto della sua casa. Quell'apparizione è stata un momento storico per il cinema d'intrattenimento, visto che ha giocato un ruolo importante per la visibilità della comunità filippino-americana nei blockbuster americani. Per il suo contributo, Rivera era stata persino premiata e onorata al Parlamento dello Stato delle Hawaii.

Il ricordo della famiglia

"Mia madre ha fatto tantissime cose nella sua vita, ma la sua gioia più grande è sempre stata la famiglia", avevano raccontato i parenti durante le celebrazioni per il successo del film. Anche se nella quotidianità era "semplicemente la mamma e la nonna", la famiglia ha ricordato l'entusiasmo con cui l'attrice aveva abbracciato quell'avventura sul grande schermo. Rivera lascia il marito Alejandro, i figli, ben 11 nipoti e 4 pronipoti. Un affetto circondato oggi anche dal cordoglio dei sostenitori della saga di Spider-Man, che non dimenticheranno la simpatia della sua iconica "Lola".