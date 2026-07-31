Spider-Man: Brand New Day, la spiegazione del finale e il significato della scena post credit

La spiegazione del finale e il significato della scena post credit di Spiderman: Brand New Day, il nuovo capitolo dell’universo Marvel uscito al cinema lo scorso 29 luglio con protagonista Tom Holland.

Il 29 luglio è uscito al cinema un nuovo capitolo dell'universo Marvel, Spider-Man: Brand New Day. Il film ha fin da subito registrato un incasso da record con oltre 4 milioni di euro nella prima giornata d'uscita, superando il precedente capitolo Spider-Man: No Way Home. Peter Parker, interpretato da Tom Holland, si trova a dover combattere nei panni di Spiderman in un mondo che non si ricorda di lui. E questo nuovo scenario, in cui gli amici e le persone care non si ricordano della sua identità, innesca in lui una trasformazione che potrebbe essere decisiva. Come gli altri capitoli della saga, anche questo si conclude con una scena post credit.

La spiegazione della scena post credit con il rilevatore di Spiderman

Come in molti dei film dell'universo di Spiderman, anche Brand New Day ha una scena post credit, che appare al pubblico subito dopo i titoli di coda. Sullo schermo si accende lo Spidey Tracker, l'app sviluppata da Ned Leeds nel coso della storia che permette ai cittadini di rintracciare l'Uomo Ragno ovunque si trovi. La sorpresa arriva quando il tracker si accende improvvisamente e la traiettoria inizia ad allargarsi sempre di più: prima New York, poi la Terra e infine oltre l'atmosfera. Sembra quindi che Spiderman sia in uno spazio non noto e in un tempo non noto: un altro pianeta? Il futuro? "Spiderman tornerà", si legge infine sullo schermo lasciando aperta l'ipotesi di esplorare nuovi mondi e storie parallele.

La spiegazione dell’ultima scena tra Ned Leeds e Peter Parker

Il finale di Spider-Man: Brand New Day segna un momento di svolta emotivo per Peter Parker (e di preparazione per il futuro dell'Universo Cinematografico Marvel), la cui vera sfida è accettarsi per quello che è. Il cambiamento avviene quando Parker fa da scudo con il suo corpo a Jean Grey, evitandole un proiettile. Questo sacrificio lo porta a un ricovero d'urgenza in ospedale, mentre permette alla ragazza di allontanarsi a bordo di un autobus dalla destinazione sconosciuta. Una volta guarito, Parker incontra casualmente Ned Leeds in una tavola calda e tutto cambia: i due si salutano con la stretta di mano segreta, rivelando quindi che l'incantesimo di Doctor Strange non ha cancellato del tutto la memoria del suo migliore amico. Spiderman, quindi, non solo riprende la sua identità di eroe ma è aperto anche alla possibilità di poter recuperare i legami di un tempo.