L’incoerenza di Filippo Bisciglia a Temptation: difende Francesca e la sua gelosia, ma a Gabriele non fa sconti

Se di fronte alla gelosia di Gabriele Filippo Bisciglia si è mostrato (giustamente) inflessibile, spronando il ragazzo a liberare Sara da quella dinamica tossica, con Francesca il registro è cambiato radicalmente. Un cambio di passo che dimostra un evidente doppio standard.

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Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island è emerso un macroscopico doppio standard nella narrazione di Filippo Bisciglia. Se di fronte a Gabriele, reo di una gelosia stringente, il conduttore è stato inflessibile e l'ha spronato (giustamente) a liberare Sara da quell'atteggiamento tossico, con Francesca l'atteggiamento è cambiato radicalmente. Nonostante la ragazza abbia dimostrato la stessa gelosia ossessiva, arrivando a vietare a Danilo la palestra e le uscite con il fratello, Bisciglia ha usato con lei un guanto di velluto, provando a convincere il suo fidanzato a perdonarla e a cedere ai sentimenti. Un corto circuito smontato solo dalla dignità di quest'ultimo, che ha scelto comunque di uscire da solo.

Il doppio standard: la gelosia colpevole di Gabriele e quella giustificata di Francesca

Per comprendere l'incoerenza andata in onda occorre mettere a confronto le due situazioni. Quando Gabriele ha raccontato la difficoltà di staccarsi da Sara e il senso di oppressione che lei spesso provava, Bisciglia ha preso legittimamente una posizione netta, condividendo persino spunti del suo vissuto personale per spingerlo a rompere del tutto quel legame tossico. Lì il controllo era un nemico da estirpare e il ragazzo è stato incoraggiato a non fare passi indietro.

Gabriele e Sara al falò di confronto

Quando però sul divanetto si è seduta Francesca, il giudizio del conduttore sembra essersi improvvisamente appannato. Nel corso del confronto è emerso un quadro a dire poco asfissiante: la napoletana impediva al suo compagno persino di andare in palestra in tranquillità o di uscire con suo fratello. Una gelosia non sana, che tuttavia è stata trattata dal padrone di casa con un'inaspettata tenerezza. Bisciglia si è infatti speso in un tentativo d'intromissione quasi paterno, provando a spingere Danilo a mettere da parte l'orgoglio e ad affidarsi ai sentimenti pur di non lasciarla.

La bugia sul tentatore Marco e la chat con l'amica

Peccato che la realtà dei fatti raccontasse tutt'altro che una favola romantica. Francesca si è presentata chiedendo un nuovo confronto con Danilo per confessare di aver riallacciato i contatti con il single Marco dopo la fine del reality. La sua versione è parsa da subito zoppicante: "Gli ho scritto io perché aveva fatto un incidente, volevo sapere come stava. Ho sbagliato a non dirlo, ma tu non mi hai mai dato modo di parlare con calma. Ho capito che il mio cuore appartiene a te". A smontare le sue parole è stato però lo stesso Danilo, che ha spiegato di aver letto una conversazione privata tra lei e una sua amica, in cui ammetteva la vera ragione del suo silenzio: non poteva dire la verità per la paura concreta di perdere sia il fidanzato che il tentatore. In sostanza, tenere il piede in due scarpe per assicurarsi una ruota di scorta.

Francesca e Danilo a Temptation Island 2026

Danilo sceglie di restare solo

Di fronte al tentativo di Bisciglia di indorare la pillola e all'insistenza di Francesca, Danilo ha mostrato una maturità che forse gli era mancata fino a quel momento, pronunciando parole da applausi: "Ho capito che amare una persona significa scegliersi tutti i giorni. Lei, appena ha avuto l'alternativa, ha scelto quell'alternativa". E a nulla sono serviti i tentativi di ammorbidire la sua posizione: "Penso che se non avessi scoperto la chat con Marco, oggi ci starebbe ancora parlando. Ne sono sicuro". I due, quindi, hanno lasciato il programma da soli.