La vendetta di Cristian contro Soraya a Temptation Island: “Tre giorni dopo il falò sentivo la single Nicole”

Cristian Mascolino, quello che al falò sembrava la vittima spezzata dal dolore, si toglie la maschera del bravo ragazzo e si vendica di Soraya a Temptation Island: mentre lei piangeva per riconquistarlo, lui stava già frequentando la tentatrice Nicole Cena.

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Nell'ultima puntata di Temptation Island 2026, andata in onda il 29 luglio per svelare il destino delle coppie "un mese dopo", è andato in scena il più clamoroso dei colpi di scena. Soraya Sabetta si è presentata davanti a Filippo Bisciglia in versione agnellino, pronta a fare il mea culpa per aver discriminato e umiliato l'ex fidanzato. Peccato che Cristian Mascolino, quello che al falò sembrava la vittima spezzata dal dolore, si sia tolto la maschera del bravo ragazzo: mentre lei piangeva per riconquistarlo, lui stava già frequentando la tentatrice Nicole Cena.

La scena si era aperta con un passo indietro. Soraya si è seduta sul divanetto carica di sensi di colpa e con la voce rotta dall'emozione: "Mi è dispiaciuto molto per alcune cose che ho detto, l’ho discriminato, l’ho umiliato. Lui è una brava persona, provo ancora qualcosa per lui". La ragazza ha raccontato di averlo cercato disperatamente al rientro dalla Calabria perché stava male, spinta dal desiderio di chiarire, finendo però per scontrarsi con il solito muro di ghiaccio: "L’ho sentito molto freddo, abbiamo pianto tanto e ci siamo lasciati con serenità". Sullo sfondo, per di più, una certezza surreale: Cristian lavora ancora nell’azienda della famiglia di lei e ha persino ottenuto un aumento (ci ha tenuto a precisare che la promozione non c'entra nulla con il percorso nel reality).

Soraya in lacrime dopo il confronto con Cristian

La rivelazione di Cristian: "Sento la single Nicole"

Ma proprio mentre Soraya si cospargeva il capo di cenere, Cristian ha deciso di rivelare cosa stesse facendo davvero mentre lei piangeva per lui. Di fronte alle voci di gossip che lo volevano vicino alla tentatrice Flavia Punzo, il ragazzo ha prima smentito e poi calato l'asso: "Non è Flavia, mi sono sentito con un'altra ragazza conosciuta nel villaggio. Si chiama Nicole". Ma non è finita qui. Cristian ha ammesso che la frequentazione è iniziata ad appena tre giorni dal falò di confronto. In pratica, mentre la sua ex tentava di ricucire lo strappo e lo trovava "freddo e ferito", lui aveva già la testa e il telefono occupati da un'altra.

Le lacrime di Soraya: "Mi ha preso in giro, provo ancora qualcosa per lui"

Non contento di aver smantellato quello che – secondo il parere di chi scrive – era solo un personaggio da vittima, Cristian è andato dritto al sodo. Ha confessato che tra lui e la sua ex c'è stato anche un rapporto fisico, interrotto solo perché, per sua stessa ammissione, è scoppiato in lacrime, travolto dai ricordi del passato. Una rivelazione che ha congelato Soraya, spingendola a un nuovo pianto: "Non eri innamorato. Io a Dimitri non rispondo nemmeno, lui voleva una cosa seria con me ma non mi sembrava corretto verso di te". Il paradosso si è compiuto: la fidanzata "carnefice" che frena i tentatori per rispetto dell'ex, e il fidanzato "vittima" che dopo 72 ore si consola tra le braccia di un'altra tentatrice. Cristian si è tolto la maschera (non quella di Spider-Man che tanto gli piaceva), lasciando sul campo una storia d'amore finita nel peggiore dei modi, ma con i ruoli moralmente ribaltati.