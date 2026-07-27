Chi è Flavia Punzo, la single vicina a Cristian Mascolino a Temptation Island 2026

Flavia Punzo è la tentatrice che ha conquistato Cristian Mascolino, fidanzato di Soraya Sabetta, a Temptation Island 2026. Studentessa di Biologia, sogna di diventare una biologa nutrizionista. È appassionata di fitness e ha 23 anni.

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Futura biologa nutrizionista, 23 anni e la passione per lo sport: Flavia Punzo è la tentatrice napoletana che ha attirato l'attenzione di Cristian Mascolino all'interno del villaggio di Temptation Island 2026, segnando la distanza definitiva dalla compagna Soraya Sabetta. Un'intesa nata sottovoce e proseguita, secondo le indiscrezioni, anche a telecamere spente.

Chi è Flavia Punzo, studentessa di Biologia e appassionata di fitness

Napoletana, 23 anni, Flavia Punzo è sempre stata distante dal mondo dello spettacolo. Studentessa universitaria presso la facoltà di Biologia, la giovane ha focalizzato il suo percorso accademico con un obiettivo professionale ben preciso: completare gli studi per intraprendere la carriera di biologa nutrizionista. Accanto all'impegno universitario, un ruolo centrale nella sua quotidianità è occupato dall'attività fisica e dal fitness, disciplina che coltiva con regolarità. Nonostante l'approdo nel prime time di Canale 5, la 23enne ha mantenuto la riservatezza anche sul piano digitale, visto che il suo profilo Instagram è tenuto in modalità privata pur contando diverse migliaia di follower, destinati ad aumentare al termine della messa in onda del docu-reality.

Flavia Punzo, una delle 13 tentatrici a Temptation Island 2026

Il percorso a Temptation Island 2026 e l'avvicinamento a Cristian

All'interno del villaggio dei sentimenti, la presenza di Flavia è stata notata da Cristian Mascolino fin dalle prime battute del programma. In un primo momento, tuttavia, il fidanzato ha preferito frenare la conoscenza per rispetto della relazione in corso con Soraya Sabetta. Soltanto quando le criticità del suo rapporto di coppiasono emerse in maniera irreversibile, il ragazzo ha iniziato ad aprirsi alla frequentazione con la single. Terminata l'esperienza nel villaggio e consumata la rottura con la sua compagna al falò di confronto finale, la storia tra Cristian e Flavia non si sarebbe interrotta. Stando ai rumor emersi sul periodo successivo alle registrazioni, i due avrebbero continuato a vedersi lontano dai riflettori, condividendo diversi momenti insieme tra cui alcune visite di Cristian a Napoli.