Ultimo, l’annuncio dopo il concerto di Tor Vergata: “Ora un film al cinema”

L’artista a una settimana dall’evento da 250mila persone annuncia un periodo di pausa e riflessione lontano dall’Italia, ma anche un film al cinema per raccontare l’evento. Un’operazione celebrativa non nuova, che consente di massimizzare gli introiti del concerto più visto in Italia.

A una settimana di distanza dallo storico evento di Tor Vergata del 4 luglio, Ultimo torna a parlare di quello che è stato con una riflessione, ma anche un annuncio. Il cantautore romano ha pubblicato un lungo post in cui racconta che il concerto non è stato solo un traguardo professionale ma un vero e proprio spartiacque personale: "Sapevo che ci sarebbe stato un prima e un dopo, soprattutto a livello personale", ha confessato l'artista ai suoi fan.

L'annuncio di Ultimo sui social

Scrivendo questa riflessione, Ultimo affronta il tema delle aspettative e del giudizio esterno. "Tutti ci siamo sentiti dire ‘non puoi lamentarti tu che hai tutto'", spiega il cantante, aggiungendo che il successo non coincide necessariamente con la felicità: "Il vero modo per dire che si ha ‘tutto' è forse la pace interiore. Quando a fine concerto ho urlato ‘oggi ho fatto pace con tutti! Con tutto!', è evidentemente iniziato un processo dentro di me".

Il rifugio all'estero

L'artista non nega che questa esperienza stia contribuendo a cambiarlo interiormente, incidendo anche su una sua proverbiale chiusura emotiva verso l'esterno, che sua madre ha sempre sintetizzato definendo un po' orso. Per metabolizzare questa transizione e guardare avanti Ultimo annuncia ai fan che si darà al viaggio e all'isolamento, per trovare nuovi stimoli. Le tappe scelte sono Londra, per "riconciliarsi con le stelle", e Montauk: "questo magico posto dove cammino con le cuffiette in spiaggia senza nessuno intorno e cerco di visualizzare e costruire il futuro".

Un film per celebrare l'evento

La notizia più importante per i fan riguarda però la celebrazione di questo traguardo live: Tor Vergata diventerà presto un film. "Stiamo lavorando per portare al cinema questo spettacolo perché lo merita e perché va raccontato", ha annunciato ufficialmente il musicista. In chiusura, non è mancato un ringraziamento viscerale al suo pubblico, definito "eroico" per il supporto dimostrato: "Ancora oggi è incredibile rivedere questo fiume di gente e poi rasserenarsi perché alla fine, se guardi bene, forma una sola parola: Ultimo".

Un'operazione, quella del film di un concerto, che rientra perfettamente nel meccanismo di massimizzazione degli introiti per un evento di questo tipo e che Ultimo non è il primo a mettere in pratica, basti pensare al film sul tour di reunion degli Oasis. Dopo l'evento dal vivo, la circolazione nelle sale offre la possibilità di creare un ulteriore evento di condivisione per i fan e, ovviamente, di guardare il concerto da un punto di vista differente da quello di chi era presente.

D'altronde l'interessamento per il concerto di Ultimo era arrivato anche dalla Rai, che si era detta interessata a valutare la possibilità di seguire in diretta l'evento. Ipotesi che non si è poi concretizzata ed è facile immaginare che tra i motivi possa esserci proprio la realizzazione del film, quindi la conservazione delle immagini fino al momento dell'uscita in sala. Chissà che poi non possa esserci un passaggio in Rai successivemente.