Lucio Presta: “Amadeus per me non esiste più. Bonolis aveva giurato alla madre che non ci saremmo separati”

Lucio Presta si racconta al Passaggi Festival, dove parla della fine del suo rapporto professionale e amicale con due grandi nomi della tv: Paolo Bonolis e Amadeus.

Ospite del Passaggi Festival, evento dedicato alla saggistica e organizzato a Fano dal 24 al 28 giugno, è stato Lucio Presta. Il manager dei vip si è raccontato in una lunga chiacchierata, nella quale ha parlato anche della rottura, professionale e privata, da due grandi nomi dello spettacolo, nonché amici: Amadeus e Paolo Bonolis. La fine delle suddette collaborazioni ha fatto notizia e a distanza di qualche tempo resta ancora il dispiacere per quanto è accaduto.

La fine del legame d'amicizia con Paolo Bonolis

È un racconto senza filtri quello di Lucio Presta, un racconto per certi aspetti anche intimo, in cui il manager parla del legame, amicale, che lo univa a Paolo Bonolis. I due hanno interrotto la collaborazione a gennaio 2o25, dopo oltre trent'anni di lavoro insieme e ancora una volta, Presta sottolinea come a far prendere questa decisione siano state "terze persone", riferendosi di fatto a Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore. Durante l'incontro al Passagggi Festival dice:

Abbiamo condiviso gioie straordinarie, dolori incredibili e li abbiamo condivisi veramente come due fratelli. E il fatto che terze persone abbiano, come dire, deciso che andava spezzato questo amore, questo affetto, questa fratellanza, sinceramente a me poco me ne cale. Cioè, è un problema di Paolo, a me dispiace per Paolo, e sono certo che anche Paolo è dispiaciuto per questo.

Aggiunge, poi, un dettaglio inedito, in merito all'ultima conversazione che c'è stata tra lui e Bonolis: "Paolo l’ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto: “Lucio, che devo fare? Non ci devo pensare, perché se ci penso, il dolore è grande. Basta non pensarci". Presta racconta di un rapporto confidenziale al punto che quando il padre di Bonolis è morto lui era lì:

La sua mamma ci fece giurare che non ci saremmo mai lasciati. Se io penso che lui ha dovuto fare a meno anche di questo giuramento a sua madre, penso quanto gli sia costato.

L'astio tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli

In merito alla fine del rapporto lavorativo con Paolo Bonolis, che ha decretato anche la fine della loro amicizia, Presta non ha mai nascosto che la scelta di non dare seguito al loro sodalizio professionale sia stata orchestrata anche da Sonia Bruganelli. Uno dei primi commenti fatti dal manager, in relazione all'accaduto, era rivolto proprio a lei all'ex moglie di Bonolis: "Anche persone come te incontrano la donna sbagliata" disse, per poi rimarcare anche in futuro questa sua convinzione. Tra loro c'è stato un inseguirsi di frecciatine, via social e non solo, che hanno alimentato la loro discordia. Il manager ha accusato la produttrice di aver tradito il conduttore, lei dal canto suo ha parlato di "ossessione e ingratitudine" da parte di Presta.

La delusione per la scelta di Amadeus

Raccontato anche il rapporto con Amadeus, altro artista che ha deciso di recidere la collaborazione professionale, a dicembre 2023 a pochi mesi dal Festival di Sanremo, l'ultimo della sua carriera in Rai. Il manager non nasconde una certa amarezza nel parlare anche di questo rapporto, usando parole anche piuttosto dure e lascia intendere, anche in questo caso, che la decisione che ha preso è stata il risultato di ingerenze provenienti da altre persone: