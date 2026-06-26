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Lucio Presta fa a pezzi Temptation Island: “Se una figlia mi dicesse che ci va, la prenderei a capocciate”

Il potentissimo agente della Tv fa a pezzi il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi: “A chi mi chiede di partecipare a questi programmi dico che si tratta di un’illusione destinata a trasformarsi in una depressione che ci si porterà dietro per tutta la vita”.
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A cura di Andrea Parrella
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Il ritorno di Temptation Island non è passato inosservato. Non solo per la vicenda del video hard della coppia che continua a tenere banco, ma anche perché la popolarità della trasmissione fa sì che opinionisti, influencer e addetti ai lavori non perdano occasione di commentare il programma più chiacchierato di ogni estate.

Tra i commentatori c'è anche Lucio Presta, decano della televisione, per anni agente dei più grandi e popolari volti televisivi della Tv, che da qualche mese porta in giro per l'Italia il suo libro in cui raccoglie retroscena della sua carriera, senza risparmiare di critiche severe e giudizi tranchant molti volti dello spettacolo, soprattutto i suoi ex assistiti come Bonolis e Amadeus.

Presta ha partecipato a un incontro pubblico nelle scorse ore in cui ha criticato aspramente Temptation Island, riservando al programma prodotto dalla Fascino di De Filippi parole severissime: "Capisco piaccia a tanti e mi domando perché", dice Presta parlando dello show condotto da Filippo Biscilia. Poi Presta si rivolge idealmente ai concorrenti che scelgono di partecipare alla trasmissione: "Ma questi ragazzi un padre, una madre, un fratello, ce l'hanno? Perché se mia figlia dice che ci va, io la prendo a capocciate per tre giorni e tre notti di seguito, nonostante sia la gioia più grande della mia vita".

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Presta critica proprio le famiglie dei ragazzi che partecipano al programma: "Vedo che i genitori sognano attraverso queste cose il futuro dei loro figli. Questa non è la Tv che io amo, continuerò a fare quella che so fare, una Tv seria, scritta, di cose costruite, dove c'è la musica, la prosa". D'altronde lui naviga da anni in questo settore e racconta di avere avuto modo di confrontarsi spesso con gli effetti che il mondo dei reality esercita su tante persone che intendono muovere i primi passi nello spettacolo. Ma a chi intende partire da lì, Presta si sente di dire parole molto precise, che non richiedono particolari interpretazioni: "Io ricevo decine di telefonate di amiche e amici e che chiedono di entrare al GF, L'Isola dei Famosi. io gli consiglio di studiare, andare a fare l'elettricista, perché guadagni una fortuna. Anche perché all'Isola, dopo essere stato spremuto per alcuni mesi in TV, scomparirai e l'illusione di essere diventato qualcuno si trasformerà in una grande depressione che ti porterai dietro per tutta la vita".

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