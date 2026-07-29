Cristian e Soraya non sono tornati insieme dopo Temptation Island (e lui ce l’ha con Filippo Bisciglia)

Lo spoiler di Cristian Mascolino dopo l’uscita da Temptation Island: lui e Soraya Sabetta non sono tornati insieme dopo la fine delle riprese. E il rapporto con Filippo Bisciglia rischia di uscire compromesso da quell’ultimo falò.

Due cose non sono piaciute a Cristian Mascolino durante l’edizione appena terminata di Temptation Island. La prima, e più importante, è stato l’avvicinamento della fidanzata Soraya Sabetta al single Dimitri Hristov e, soprattutto, il modo in cui la romana ha parlato della loro relazione di fronte alle telecamere del programma. Che questo atteggiamento lo avesse infastidito era evidente: la decisione di lasciarsi di fronte al falò di confronto finale ha testimoniato quanto ormai Cristian trovasse impensabile tornare con un’ex fidanzata che lo aveva accusato di essere un "morto vivente" e aveva raccontato, di fronte a quasi 4 milioni di spettatori, di avergli dovuto pagare l’affitto e prestare del denaro in più di un’occasione.

Scopriamo oggi, però, che c’è un’altra cosa che a Cristian non è piaciuta e che non ha a che fare con l’ex fidanzata Soraya, ma con Filippo Bisciglia, il conduttore del docu-reality estivo campione di ascolti su Canale5. Filippo è il cuore della trasmissione e ha contribuito in larga parte al suo successo, riuscendo negli anni a uscire dal ruolo di semplice narratore per diventare parte integrante del meccanismo del programma. Ma quest’anno – e lo aveva evidenziato perfino l’autrice Raffaella Mennoia – si è schierato più volte e le sue prese di posizione, com’era inevitabile, non potevano accontentare tutte le parti in causa.

Lo spoiler di Cristian Mascolino prima della fine di Temptation Island

Tra gli scontenti, dicevamo, c’è proprio Mascolino che poche ore fa ha incontrato a Roma Daniele Pugliese, il "Temerario" di Casa Surace, con il quale si è aperto. E ha fatto spoiler, sebbene la trasmissione lo vieti espressamente almeno fino alla fine della messa in onda delle puntate. "Non è tornato con Soraya", ha scritto Pugliese, che ha appreso la confidenza proprio da Cristian.

E sempre Cristian si è lasciato sfuggire una considerazione che tradisce un certo fastidio nei confronti di Bisciglia. "Gli ho detto che se gli serve un amico per andare alle sagre, io ci sono. Ha detto di sì, ma basta che non le presenti Filippo", ha aggiunto Pugliese, lasciando quindi intendere che l’ex protagonista del programma non abbia apprezzato la decisione di Bisciglia di non essere super partes durante il falò di confronto finale con Soraya.

Perché Cristian Mascolino ce l’ha con Filippo Bisciglia

Ma perché Cristian ha deciso di togliersi questo sassolino dalla scarpa e poi lanciarlo al conduttore del programma che gli ha regalato la popolarità? La risposta è nella puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 27 luglio, quando Cristian e Soraya si sono rivisti per la prima volta dopo il loro percorso nel programma per tracciare una linea e decidere che cosa fare della loro storia.

In quell’occasione, e chiunque abbia visto la puntata se ne sarà accorto, è stata Soraya a tirare fuori l’argomento soldi ma, quando Cristian – che durante le settimane di permanenza nel villaggio si era sentito accusare di essere rimasto con la fidanzata solo per convenienza – ha provato a difendersi, Bisciglia non gliene ha fornito l’occasione. Più volte lo ha invitato a parlare solo di quanto accaduto nel programma ed esclusivamente di sentimenti, non concedendogli quindi la possibilità di difendersi su un argomento che era stata proprio Soraya a introdurre e sul quale aveva insistito più volte.

Cristian aveva solo quell’ultimo confronto davanti alle telecamere per difendersi. Era comprensibile che volesse farlo pubblicamente perché in pubblico, e di fronte a una platea numerosissima visti gli ascolti del programma, era stato tacciato di avere approfittato economicamente dell’ex. Ma, di fronte ai richiami del conduttore, non è riuscito a dire quello che avrebbe voluto. E pare attribuisca parte della responsabilità proprio a Bisciglia.

Raffaella Mennoia, la mente dietro Temptation Island, preferirebbe un racconto sopra le parti

Dopo anni trascorsi al timone di Temptation Island, Filippo è riuscito a fare quel salto di qualità che gli ha consentito di uscire dal perimetro del semplice narratore. Sempre più a suo agio nella conduzione, è comprensibile che abbia preferito abbandonare gli schemi che lo vedevano confinato nel ruolo di mero narratore. Certo di potersi ormai permettere di non essere più soltanto l’immobile ago della bilancia nei confronti tra le coppie, si è concesso la libertà di pendere da una parte o dall’altra a seconda delle sue sensazioni.

Un cambiamento che è segno di crescita e che lo ha reso sempre più conduttore e sempre meno voce narrante. Pazienza se qualcuno rischia di rimanerne scontento. Tra coloro che si sono detti non esattamente entusiasti di questa scelta di stile c’è Raffaella Mennoia, autrice principale del programma e vera mente dietro Temptation Island insieme a Maria De Filippi. "Personalmente preferirei che si limitasse a raccontare la realtà, senza prendere posizione", aveva dichiarato in una recente intervista, commentando la conduzione di Filippo e quella scelta, arrivata di sua iniziativa, di discostarsi sempre più dal ruolo ricoperto nei suoi primi anni alla guida del programma.