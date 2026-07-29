Raffaella Griggi alla conduzione di Chi l’ha visto?: “Ho pianto, ma nessuno sostituisce Federica Sciarelli”

Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha visto? e prenderà il posto di Federica Sciarelli dal 23 settembre alla guida dello storico programma di Rai3. “Ho pianto, sono sommersa dai messaggi di colleghi e amici. L’emozione è forte e la responsabilità è grande”, però ha anche aggiunto: “Qui nessuno sostituisce nessuno, Federica è stata l’anima del programma, cercherò solo di onorare il suo impegno”.

Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto? e prenderà il posto di Federica Sciarelli dal 23 settembre alla guida dello storico programma di Rai3, una scelta che la giornalista vive comprensibilmente con grande emozione ma anche con la consapevolezza del peso dell'incarico: "Ho pianto, sono sommersa dai messaggi di colleghi e amici. L'emozione è forte e la responsabilità è grande", ha raccontato all'Adnkronos dopo la diffusione della notizia da parte della Rai, ringraziando il direttore Approfondimento Paolo Corsini e l'azienda per una decisione che considera "una scelta interna al programma", capace di premiare non solo lei ma l'intero gruppo di lavoro.

Griggi, volto storico della trasmissione dal 2017, rivendica infatti un percorso costruito sul campo, seguendo da vicino le storie di persone scomparse e i grandi casi di cronaca nera: "Sono stata sempre inviata: lo studio lo sentivo in cuffia quando Federica mi dava la linea, ma con i familiari degli scomparsi sono quasi sempre riuscita a instaurare rapporti di fiducia, grazie al rispetto, al pudore e a un pizzico di intuito da buona genovese", ha spiegato all'ANSA.

Proprio il passaggio di consegne con Federica Sciarelli rappresenta l'aspetto che sente maggiormente. "Nessuno sostituisce nessuno", ha precisato, ricordando come la storica conduttrice sia stata "il fulcro e l'anima" del programma per oltre vent'anni: "Confesso che sento una grande responsabilità nel raccogliere questo testimone. Spero di non deludere il pubblico, la Rai che ha creduto in me e soprattutto Federica, che mi ha insegnato tanto, dal linguaggio del corpo alla capacità di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani, senza mai essere inopportuna".

La linea, assicura, sarà quella della continuità: "Cercherò di onorare l'impegno che ha sempre contraddistinto questa trasmissione. Chi l'ha visto? è un programma di servizio pubblico puro, un cult che continua a ottenere ascolti molto alti nonostante il panorama televisivo sia profondamente cambiato. È un programma al servizio delle persone e lo sarà sempre".

Anche il direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha ribadito che la nomina nasce proprio nel segno della continuità. La scelta di Griggi, maturata all'interno della redazione e forte dell'esperienza come inviata, rappresenta "la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase". L'obiettivo, ha spiegato, sarà quello di coniugare continuità e innovazione, valorizzando ancora di più il lavoro corale della redazione e degli inviati, che avranno un ruolo più centrale anche in studio con spazi dedicati al racconto delle inchieste e delle storie seguite sul territorio.

Genovese, classe 1973, Raffaella Griggi si occupa di cronaca nera da oltre vent'anni. Dopo gli esordi a Telenord e il lavoro per la Repubblica di Genova, è passata a Sky TG24, al TgLa7 di Enrico Mentana, quindi a Mediaset e Rai, fino all'approdo a Chi l'ha visto? nel 2017. In questi anni ha firmato servizi su alcuni dei casi più complessi della cronaca italiana, dall'intervista a Salvatore Parolisi dopo il carcere al delitto di Giulia Cecchettin, senza dimenticare numerose storie di persone scomparse risolte anche grazie alle segnalazioni dei telespettatori. "È una cosa grande, ma sono pronta. L'Italia l'ho girata in lungo e in largo e so quanto sia importante il rapporto di fiducia con il pubblico. È anche grazie a chi ci segue da casa che, in tanti casi, siamo riusciti a ritrovare persone scomparse o a dare una svolta alle indagini".

La difficoltà di trovare una sostituta di Federica Sciarelli è stata grande. Oltre Raffaella Griggi, altri inviati avevano occupato la vetrina dei "successori", destinati a raccogliere il testimone della nota conduttrice di Chi l'ha visto? e con esso anche il fardello delle aspettative dei chilhavisters, il pubblico legatissimo al format di Rai 3 e ai suoi volti storici. Tra questi, Veronica Briganti, Chiara Cazzaniga e Francesco Paolo Del Re. Questo poker di quattro candidati interni sarebbe finito al vaglio della direzione Corsini, con defezioni lungo la strada che hanno portato sempre più ad accorciare il campo di valutazione. Dopo la nomina di Griggi, la Rai ha inoltre annunciato che Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re e Chiara Cazzaniga continueranno ad avere un ruolo ancora più centrale, con spazi di conduzione in studio dedicati alle inchieste e ai servizi sul territorio, valorizzando il lavoro corale della redazione. Era impossibile pensare che nomi esterni potessero prendere il timone del programma senza avvertire un effetto ancora più straniante.

Francesca Fagnani, Eleonora Daniele, Massimo Giletti, Pino Rinaldi e Stefano Coletta sono solo alcuni dei nomi principali spuntati nelle curve di retroscena a volte realistici e altre decisamente fantasiosi. Alcuni di loro hanno smentito, altri sono rimasti in silenzio a vedere le agenzie rimbalzare sulle scrivanie delle redazioni, nelle quali il toto nomi era diventato ormai un appassionante summer game. Tra i rumors poi il parterre si è allargato e hanno trovato una sedia anche Luisella Costamagna, Francesca Fialdini, Paola Perego, Manuela Moreno e persino Giorgia Cardinaletti, ma nessuno di questi nomi è mai stato confermato dalla Rai e sono rimasti nel campo delle indiscrezioni.

Finalmente ieri Raffaella Griggi ha messo un punto e il mese d'agosto, con le sue temperature infuocate, può dirsi salvo da ulteriori affanni. La conduzione è sicura, la data di partenza di Chi l'ha visto? è fissata al 23 settembre e pare che Federica Sciarelli non uscirà del tutto di scena.