video suggerito

Paolo Bonolis lascia Lucio Presta, la frecciata di Sonia Bruganelli: “Un pagliaccio non diventa un re” Poche ore prima dell’annuncio dell’addio di Paolo Bonolis ad Arcobaleno Tre, l’agenzia di Lucio Presta di cui faceva parte da trent’anni, Sonia Bruganelli aveva pubblicato un messaggio criptico, presumibilmente collegato alla vicenda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Risale a questa mattina la notizia dell'addio di Paolo Bonolis ad Arcobaleno Tre, l'agenzia fondata da Lucio Presta e ora diretta dai suoi figli, che si occupa del management di artisti e personaggi noti del mondo dello spettacolo. La collaborazione è terminata dopo oltre trent'anni, e ha spinto il noto agente dei vip a commentare il post in cui Bonolis annunciava la rottura in modo polemico: "Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze". Qualche ora prima dell'annuncio, Sonia Bruganelli aveva postato un messaggio criptico, presumibilmente riferito alla questione. Ecco cosa aveva scritto.

Il post di Sonia Bruganelli a poche ore dall'annuncio di Bonolis

In una story pubblicata sul suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli aveva scritto un messaggio criptico solo poche ore prima dell'annuncio dell'ex marito dell'addio alla nota agenzia. "Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re, il castello che diventa un circo", le parole dell'opinionista, che citano un pensiero scritto da un anonimo e che potrebbero essere collegata alla vicenda.

Presta a Bonolis: "Hai avuto la sfortuna di incontrare la donna sbagliata"

Un commento altrettanto diretto è quello che Lucio Presta ha lasciato sotto il post condiviso da Paolo Bonolis su Instagram. Il celebre agente televisivo ha scritto: "Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze". Il riferimento sembra chiaramente rivolto a Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore, con la quale Bonolis continua a mantenere un legame stretto. L'insinuazione suggerisce che dietro questa decisione potrebbe esserci l'influenza della sua ex consorte.